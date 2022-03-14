«Открытие»: Российским компаниям облегчили правила обратного выкупа

Андрей Кочетков, PhD, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям:

Российским компаниям облегчили правила обратного выкупа

· Торги акциями в России не проводятся, но есть несколько новостей, важных для рынка.

· Подписан федеральный закон, направленный на установление до конца текущего года специального регулирования отношений в сфере финансового рынка. Кроме всего прочего, он упрощает режим специального порядка обратного выкупа российскими компаниями своих акций. Исключено условие реализации права на обратный выкуп, которое предполагало падение акций эмитента на 20% и более по сравнению с их средневзвешенной ценой за предшествующий трехмесячный период. Также исключено требование, чтобы значение основного индекса фондового рынка, рассчитанное организатором торговли за любые три месяца начиная с 1 февраля, снизилось по сравнению со значением такого индекса, рассчитанным организатором торговли за три месяца начиная с 1 января прошлого года, на 20% и более. Действовать эти условия обратного выкупа будут до конца августа. Сам обратный выкуп будет осуществляться в рамках организованных торгов на основании заявок, направленных неограниченному кругу участников торгов.

· Прибыль «Совкомфлота» по МСФО упала за 2021 год в 7,5 раза до $35,8 млн. Скорректированная чистая прибыль упала на 79,3% до $61,1 млн. Выручка сократилась на 6,8% до $1,5 млрд. EBITDA упала на 25,7% до $678,5 млн.

· Рубль на торгах в понедельник открылся с ослаблением, но затем начал укрепляться. Объёмы торгов остаются достаточно низкими, но всё же есть некоторая тенденция к росту активности. По мере приближения налоговых платежей объём валютного предложения будет возрастать, что, вероятно, позволит рублю отыграть некоторые потери.

· На внешних рынках настроения противоречивые. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США растёт на 8 базисных пункта до 2,08%. По аналогичным германским бондам рост доходности составляет почти 8,5 базисных пункта до 0,33%. Меж тем индекс доллара теряет почти 0,2% и торгуется около отметки 99,0 п. Евро укрепляет позиции на 0,3%. Валюты риска и сырьевой направленности AUD и NZD слабеют на 0,75% и 0,25% соответственно. То есть можно говорить, что рынок готовится к повышению ставки ФРС и больше склонен к проявлению осторожности.

По состоянию на 15:20 мск:

· DXY - 98,96 (-0,22%),

· EUR-USD - $1,0951 (+0,32%),

· GBP-USD - $1,3046 (+0,05%),

· USD-JPY - 117,91 (+0,51%),

· USD-RUB – 110,5 (-3,28%),

· EUR-RUB – 119,89 (-0,94%).

Европейские индексы растут на фоне падения сырьевых контрактов

· Индексы Европы растут в надежде на политическое урегулирование геополитической ситуации. Впрочем, оптимизм европейцев также обеспечивается дешевеющей нефтью и металлами. Многие обозреватели рынка выражают мнение, что рынок уже учёл весь текущий и потенциальный негатив.

· Сектор автомобилестроения был среди лидеров, реагируя на дешевеющие металлы и сильную отчётность Volkswagen AG. Бумаги германского производителя автомобилей повышались более чем на 6%.

· Падение металлов и акций добывающих компаний можно связать с ростом заболеваемости COVID-19 в Китае, где применяют политику нулевой терпимости к распространению. То есть рост заболеваемости может приостановить работу предприятий, потребляющих ресурсы. Под давлением были бумаги производителей товаров роскоши, включая LVMH и Richemont. На рынке ожидают очередной период слабых продаж в КНР, а также негативные последствия от запрета экспорта люксовых товаров в Россию.

· Банковский сектор повышался более чем на 2,5%. Текущий рост доходностей по облигациям предполагает получение финансовыми учреждениями повышенной прибыли без существенных рисков. Бумаги Telecom Italia повышались на 8%. Компания согласилась изучить предложение инвестиционного фонда KKR по покупке продаже бизнеса за 10,8 млрд.

· Из статистики отметим рост индекса оптовых цен Германии на 1,7% за февраль. В годовом выражении рост ускорился до 16,6% с 16,2% в январе.

По состоянию на 15:20 мск:

· FTSE 100 - 7173,79 п. (+0,25%),

· DAX - 13893,22 п. (+1,95%),

· CAC 40 - 6326,38 п. (+1,06%).

Призывы в адрес нефтедобывающих стран усиливаются

· Если в одном месте что-то убавится, то в другом что-то прибавится. Indian Oil Corp. выкупила у нефтяного трейдера Vitol 3 млн бар. российской нефти Urals с поставкой в мае.

· Исполнительный директор Международного Энергетического Агентства Фатих Бирол вновь призвал добывающие страны увеличить производство, дабы стабилизировать рынки, которые пострадали из-за геополитического обострения. Он также сообщил, что МЭА готова к новым продажам нефти из стратегических резервов, если ситуация будет сохраняться, или ухудшится. «Каждый ответственный производитель должен увеличить поставки на рынок», - заявил он. Однако возможностями по реальному увеличению производства обладают лишь ОАЭ, Саудовская Аравия и Кувейт. Впрочем, никакого мгновенного увеличения быть не может, так как в течение месяца рынок получил бы дополнительно ещё 1 млн бар. в сутки. С призывами к Саудовской Аравии также обратился премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

По состоянию на 15:20 мск:

· Brent - $108,46 (-3,74%),

· WTI - $104,46 (-4,45%),

· Алюминий - $3378 (-3,01%),

· Золото - $1966,5 (-0,93%),

· Медь - $9964,93 (-2,28%),

· Палладий - $2583 (-7,64%).

Рост доходностей казначейских обязательств давит на NASDAQ

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на разнонаправленный старт торгов от +0,5% в Dow Jones до -0,25% в NASDAQ. Давление на высокотехнологичный индекс оказывают растущие доходности по казначейским обязательствам США, поскольку от ФРС ждут повышения ставки в эту среду.

· Goldman Sachs в очередной раз понизил свои ожидания по индексу S&P 500 на конец года. Прогноз снижен до 4700 пунктов с предыдущей оценки 4900 пунктов. Экономисты банка ссылаются на негативное влияние роста сырьевых цен и ухудшение перспектив мировой экономики и роста ВВП США.

· Под давлением будут бумаги китайских компаний на опасениях негативного влияния новых регулятивных мер и потенциального делистинга с американских площадок. В частности, на утренних торгах бумаги Alibaba теряли более 4,5%.