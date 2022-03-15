«Фридом Финанс»: Инвесторы выбирают юань

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Сессия на фондовом рынке не проводилась. Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 110–117. Торговые объемы остаются низкими на фоне принятых ограничений.

Волатильность в паре USD/RUB остается высокой. В условиях повышенной комиссии на покупку долларов и евро все больше инвесторов выбирают юань. Число сделок с китайской валютой превысило 33 тыс., в то время как показатель для остальных валют вдвое меньше. Юань имеет относительную привязку к доллару и вполне может заменить доллар как средство сбережения. В денежном выражении объем торгов с этой валютой пока невелик, но возможно увеличение оборотов на фоне перевода внешнеторговых контрактов с партнерами из Азии на юань или парную с ним регионал ьную валюту.

На текущей неделе фондовый рынок не откроется. Инвесторы ждут информации о дате экспирации квартальных фьючерсов и опционов. Ориентиров для пары USD/RUB не обозначаем. Высокая волатильность валютных пар в ближайшее время сохранится.