«Открытие»: Подготовка к возобновлению торгов продолжается

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Подготовка к возобновлению торгов продолжается

· Торговля российскими акциями остаётся на паузе, как минимум, до следующей неделе. Поэтому пока приходится осмыслять новости без привязки к биржевой динамике.

· Подписан федеральный закон, направленный на установление до конца текущего года специального регулирования отношений в сфере финансового рынка. Кроме всего прочего, он упрощает режим специального порядка обратного выкупа российскими компаниями своих акций. Исключено условие реализации права на обратный выкуп, которое предполагало падение акций эмитента на 20% и более по сравнению с их средневзвешенной ценой за предшествующий трехмесячный период. Также исключено требование, чтобы значение основного индекса фондового рынка, рассчитанное организатором торговли за любые три месяца начиная с 1 февраля, снизилось по сравнению со значением такого индекса, рассчитанным организатором торговли за три месяца начиная с 1 января прошлого года, на 20% и более. Действовать эти условия обратного выкупа будут до конца августа. Сам обратный выкуп будет осуществляться в рамках организованных торгов на основании заявок, направленных неограниченному кругу участников торгов.

· Также через постановление правительства внесены изменения, которые расширяют возможности компаний по определению ограничений раскрытия информации. «Правом на ограничение раскрытия информации обладают любые эмитенты ценных бумаг, компании самостоятельно оценивают чувствительность информации в документах. В случае принятия решения об ограничении раскрытия информации эмитент должен представить в Банк России уведомление с приложением информации, которая не раскрывается», - говорится в пресс-релизе ЦБ РФ.

· EBITDA Совкомфлота в 2021 г упала на 25,7%, скорректированная чистая прибыль по МСФО - на 79,3%. Комментарий главного аналитика по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексея Павлова: «Слабые результаты 2021 года были обусловлены слабой конъюнктурой фрахтового рынка. Впрочем, некоторые признаки восстановления здесь появились еще осенью прошлого года, благодаря чему IV квартал получился самым сильным для «Совкомфлота» с точки зрения чистой прибыли. В то же время портфель долгосрочных индустриальных контрактов компании показал в прошедшем году рост на уровне выручки на уровне 6,3% за счет пополнения флота новыми судами, законтрактованными на долгосрочной основе. Учитывая относительно высокую долговую нагрузку и включение в санкционный список с запретом на привлечение нового финансирования, «Совкомфлоту» логично отказаться от дивидендных выплат. С другой стороны, учитывая очень скромную чистую прибыль, расчетный размер дивидендов, в любом случае, окажется очень скромным (в пределах 1,5 руб. на акцию в зависимости от расчетного курса USDRUB)».

· Рубль провёл довольно спокойные торги и даже пытался укрепляться против основных валют. Объёмы остаются довольно низкими, но в течение недели может проявиться оживление. Диапазон значений доллара составил 109,95-117,0, а евро 115,65-125,70. В итоге, доллар ослаб на 0,13% до 114,15, а евро на 0,89% до 119,95.

· На внешних рынках настроения были весьма противоречивые. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла на 14,5 базисных пункта до 2,14%, а по аналогичным германским почти на 12 базисных пункта до 0,368%. В какой-то мере это можно отнести на счёт ужесточения риторики регуляторов, но ожидания по ФРС уже были отыграны. Вполне вероятен другой сценарий выхода суверенных инвесторов из долговых бумаг США и еврозоны. Валюты риска указывали на отсутствие аппетита к этому самому риску. AUD терял более 1,3%, а NZD более 0,8%. При этом индекс доллара снижался более чем на 0,1% за счёт укрепления евро, а вот в паре с иеной преимущество американца составляло более 0,7%. Более слабая иена может обрадовать японских экспортёров, если только эта слабость не продолжится в стиле валюты развивающихся стран.

По состоянию на 23:50 мск:

· DXY - 99,115 (-0,07%),

· EUR-USD - $1,094 (+0,22%),

· GBP-USD - $1,3002 (-0,28%),

· USD-JPY - 118,21 (+0,77%).

Резкий рост доходностей сформировал «мертвый крест» в S&P 500

· Торги на американском рынке сложились весьма неудачно. Если в начале сессии индексы Dow Jones и S&P 500 пытались расти, то на закрытии лишь Dow Jones смог прибавить один пункт к своему весу. Более того, на графике S&P 500 сформировалась фигура «мертвый крест», которая предполагает дальнейшее падение.

· Инвесторы напуганы геополитикой, ростом заболеваемости COVID-19 и реакцией в Китае, да ещё доходности по казначейским обязательствам США продолжают расти, хотя многим казалось, что потенциальное повышение ставки регулятора уже отыграно.

· В Goldman Sachs вновь снизили прогноз по S&P 500 на конец года, который теперь составляет 4700 пунктов вместо прежних 4900 пунктов. По мнению аналитиков банка, инфляция и ужесточение денежной политики являются главными факторами, сдерживающими рынок, который отразит более слабый рост мировой и американской экономик.

· Pfizer (+3,94%) оказался в фокусе внимания на заявлениях главы компании о необходимости 4-ой дозы вакцины в II полугодии. Компания также не собирается уходить из России, так как по её политике здоровье пациентов важнее. Бумаги китайской Alibaba упали на 10,3% на опасениях дальнейшего давления на компанию из-за потенциального участия в схемах отмывания денег, а также возможного делистинга китайских компаний с американских площадок.

· 4 отраслевых индекса выросли и 7 показали снижение. Наиболее сильный рост в финансах (+1,25%), поскольку банки выигрывают от роста доходностей облигаций. Наиболее сильное снижение в секторах энергетики (-2,89%) и информационных технологиях (-1,9%).

По итогам торгов:

· DJIA - 32945,24 п. (+0,00%),

· S&P 500 - 4173,11 п. (-0,74%),

· NASDAQ - 12581,22 п. (-2,04%).

Администрация США и J.P. Morgan выражают озабоченность в отношении Китая и его компаний

· Торги в Азии вновь проходят разнонаправленно. В Японии инвесторы преимущественно покупают на фоне слабой иены, а в Китае продолжают переживать из-за вспышки COVID-19, хотя статистика за февраль оказалась весьма неплохой.

· Ещё неделю назад иена торговалась ниже 116 за доллар. Однако геополитика и рост доходности самого доллара привели к резкому ослаблению валюты Японии. Как правило, инвесторы реагируют на подобный расклад покупкой акций экспортёров. Наиболее сильное повышение наблюдалось в секторах товаров широкого потребления, финансах и коммунальных услуг. В минусе торговался сектор энергетики. Из бумаг экспортёров отметим рост акций Nissan на 5,5%, Subaru (+4,8%) и Toyota (+2,5%). Под давлением были бумаги розничного продавца Fast Retailing (-4,3%) и инвестора в технологии SoftBank (-4,0%).

· Китайские акции были под давлением, хотя статистика говорила об обратном. Однако статистика вышла за февраль, а вспышка COVID-19 это уже мартовская история. Промышленное производство КНР ускорило рост в феврале до 7,5% при ожиданиях снижения темпов до 3,9%, а розничные продажи ускорили рост до 6,7% при ожиданиях повышения до 3,0%. Инвестиции в основной капитал повысили темпы прироста до 12,2% при ожиданиях повышения до 5,0%. Разочарование лишь в данных по безработице, которая выросла до 5,5% с 5,1% в январе. Народный Банк Китая не стал радовать инвесторов снижением ставок. Наиболее высокое беспокойство вызывает ситуация в Шэньчжэне, где власти ввели строгие карантинные меры из-за вспышки COVID-19, что, по сути, заблокировало работу заводов таких поставщиков Apple, как Foxconn и Unimicron. Плюс к этому советник президента США по национальной безопасности Джейк Солеван поделился своим беспокойством по поводу дружественных заявлений Пекина в адрес Москвы. JPMorgan Chase снизил рекомендации по 28 акциям китайских технологичных компаний, чьи бумаги имеют листинг в Нью-Йорке и Гонконге. Аналитики банка выражают неуверенность в перспективах интернет компаний из-за рисков геополитики и регулятивного давления. Соответственно, рынок в Гонконге вновь находился под давлением.

По состоянию на 8:35 мск:

· NIKKEI 225 - 25366,37 п. (+0,23%),

· Hang Seng - 18751,56 п. (-3,99%),

· Shanghai Composite - 3133,24 п. (-2,80%).

Нефть дешевеет из-за перспектив китайского спроса на фоне вспышки COVID-19

· Нефть вновь под давлением, но пока котировки ещё не упали ниже $100 за баррель Brent. Главным поводом для беспокойства является возможное снижение спроса в Китае из-за карантинных мер на фоне вспышки COVID-19. Прочие истории пока можно считать незначительными. С другой стороны, Индия заявляет о том, что собирается сохранить РФ в качестве одного из ключевых поставщиков нефти, что, соответственно, может высвободить дополнительные объёмы для тех, кто решил отказаться от российских поставок.

По состоянию на 8:55 мск:

· Brent - $102,1 (-4,49%),

· WTI - $96,68 (-4,45%),

· Алюминий - $3308 (-0,35%),

· Золото - $1931,3 (-1,50%),

· Медь - $9951,7 (-0,20%),

· Палладий - $2400,5 (-0,71%).