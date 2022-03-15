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Курсы валют ЦБ РФ на 15 марта: 115,1963 руб/доллар США и 127,2343 руб/евро

ЦБ РФ с 15 марта установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 115,1963 руб.
  • 1 евро - 127,2343 руб.
  • 10 китайских юаней - 182,2180 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 1,5554 р. (1,33%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 1,7180 р. (1,33%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 2,4600 р. (1,33%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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