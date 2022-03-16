«Фридом Финанс»: Татнефть нарастила выручку

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

К 13:00 мск 15 марта пары USD/RUB и EUR/RUB торговались по 112,3 и 121,65 соответственно. Укрепление рубля вызвано ослаблением опасений по поводу способности РФ обслуживать внешние долговые обязательства, а также фиксацией покупателями прибыли в преддверии пятничного заседания Банка России.

Кроме того, влияние на котировки валютных пар также оказывает тот факт, что инвесторы активно закрывают длинные позиции на рынке деривативов. Это процесс стартовал после решения Лондонской биржи металлов отменить итоги торгов по никелю 8 марта и отражает риски усиления регуляторного давления на спрос и цены в целях сдерживания инфляции. На наш взгляд, разгон цен на сырьевые товары — это одна и причин того, что Банк России решил продлить биржевые каникулы, поскольку значительную долю в капитализации российского рынка занимают бумаги добывающих и энергетических компаний.

Из корпоративных новостей отметим решение Русагро об отказе выплатить финальные дивиденды за 2021 год в объеме $1,02 на одну ГДР, или $5,1 на одну акцию. Ранее компания распределила промежуточные дивиденды за январь-июнь 2021-го в размере $0,89 на одну ГДР, или $4,45 на одну акцию. Общая сумма дивидендов составила $119,733 млн, или 50% совокупного консолидированного дохода, относящегося к акционерам, за первое полугодие прошлого года. Однако, принимая во внимание динамику ключевых для компании рынков на фоне вводимых правительством ограничений на экспорт зерновых и сахара, мы вновь повысили оценки выручки, EBITDA и чистой прибыли компании до 347,6 млрд руб., 79,9 млрд руб. и 52 млрд руб. соответственно.

Чистая прибыль Татнефти за 2021 год составила 198,412 млрд руб., что в 1,9х выше результата 2020-го. Это связано с сильной динамикой нефтяных котировок и увеличением объемов производства. EBITDA и выручка эмитента, в свою очередь, за рассматриваемый период выросли в 1,6х, до 293,18 млрд руб. и рекордных 1,265 трлн руб. Это в целом соответствует нашим предварительным оценкам. По итогам 2022 года ожидаем, что выручка, EBITDA и чистая прибыль Татнефти увеличатся до 1 765 млрд руб., 435 млрд руб. и 348 млрд руб. соответственно.

Сегодня во второй половине дня ожидаем ослабления рубля к доллару и евро. Ориентиры для валютных пар USD/RUB и EUR/RUB: 105–120 и 117,4–129.