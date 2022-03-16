«Открытие»: Иранская нефть становится ближе

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

· Торгов российскими акциями нет. Новости привычно изобилуют очередными заявлениями о разнообразных ограничениях для РФ. Индия и Россия ведут переговоры о переходе на обеспечение экспортно-импортных операций в национальных валютах с ориентиром на юань. «М.Видео-Эльдорадо» и «Сбер» представили новые «умные» телевизоры под брендом Sber, работающие на отечественной операционной системе «Салют ТВ».

· «Детский мир» в IV квартале сократил чистую прибыль на 46% г/г. Комментарий главного аналитика по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексея Павлова: Неплохой для компании год был подпорчен слабыми результатами IV квартала. Менеджмент объясняет сокращение показателя EBITDA в отчетном периоде падением трафика и, как следствие, выручки магазинов на фоне ограничений на их работу в первой декаде ноября из-за ситуации с распространением коронавируса. Вдобавок давление на рентабельность оказал рост издержек на фонд оплаты труда и логистику. Так, расходы на персонал «Детского мира» в IV квартале выросли на 32,5% г/г. В виду высокой неопределенности из-за геополитических событий в компании приняли решение отказаться от конференц-звонка с менеджментом для обсуждения результатов и перспектив. В то же время, по словам ритейлера, в настоящее время розничные магазины и онлайн-платформы «Детского мира» работают в обычном режиме, тогда как компания старается поддерживать бесперебойную цепочку поставок. На фоне последних событий мы отзываем последнюю рекомендацию по акциям ритейлера и ставим ее на ПЕРЕСМОТР.

· «Татнефть» сообщает о росте выручки по МСФО за 2021 год на 59% до 1265,2 млрд рублей. Прибыль возросла на 93% до 199 млрд рублей.

· Рубль торговался в первой половине дня без высокой волатильности. Более того наблюдалось небольшое укрепление против доллара. На фоне предстоящих налоговых платежей рубль способен получить дополнительную поддержку. Впрочем, фактор налогового периода может не сработать, поскольку экспортёры уже обязаны продавать 80% своей выручки.

· На внешних рынках наблюдается ослабление доллара. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась почти на 2 базисных пункта до 1,213%. По аналогичным германским бондам снижение доходности около 1,2 базисных пункта до 0,36%. Укрепляются евро и фунт стерлингов. От Банка Англии также ждут повышения ставки на заседании 17 марта.

По состоянию на 15:15 мск:

· DXY - 98,683 (-0,34%),

· EUR-USD - $1,0995 (+0,49%),

· GBP-USD - $1,3068 (+0,51%),

· USD-JPY - 117,91 (-0,24%),

· USD-RUB – 111,05 (-2,68%),

· EUR-RUB – 119,96 (+0,01%).

Настрой германского бизнеса резко упал

· Европейские инвесторы вновь предпочитают продавать акции. Рост заболеваемости COVID-19 в Китае повысил пессимизм по поводу европейского экспорта. Впрочем, одновременно это привело к снижению сырьевых контрактов. Соответственно, среди аутсайдеров дня оказались бумаги добывающих и энергетических компаний.

· Бумаги производителя люксовых товаров LVMH теряли почти 4%. Компания не только лишилась российского рынка, но также может столкнуться с падением продаж в КНР на фоне карантинных мер. Бумаги голландской Prosus, владеющая долей в Tencent, теряли более 10% из-за опасений дальнейшего регулятивного давления на китайский интернет сектор, а также вероятного делистинга с американской площадки. Ещё накануне банк J.P. Morgan снизил рекомендации по 28 бумагам китайских компаний, которые торгуются в Нью-Йорке и Гонконге. Акции H&M теряли более 3,5% на фоне отчётности, которая оказалась в рамках ожиданий. Впрочем, показатели I-II кварталов могут оказаться заметно слабее на фоне приостановки работы в РФ.

· Великобритания сообщила о снижении безработицы в январе до 3,9% с 4,1% в декабре. Цены производителей Швейцарии ускорили рост до 5,8% в феврале с 5,4% в январе. И, наконец, индекс текущих экономических условий Германии упал до -21,4 п. в марте с -8,1 п. в феврале. Однако самое интересное состоит в том, что индекс экономических настроений провалился до -39,3 п. с положительных 54,3 п. в феврале. В еврозоне индекс экономических настроений также рухнул до -38,7 п. с февральских 48,6 п.

По состоянию на 15:20 мск:

· FTSE 100 - 7138,49 п. (-0,76%),

· DAX - 13775,29 п. (-1,10%),

· CAC 40 - 6298,47 п. (-1,12%).

Иранская нефть становится ближе

· Котировки нефть Brent упали ниже $100 за баррель. Поводом для снижения служат несколько факторов. Во-первых карантинные меры в Китае уже привели к снижению спроса из-за резкого падения трафика в ряде городских образований. Во-вторых, переговоры в Вене по иранской тематике продолжаются и страны запада выражают более высокую заинтересованность в достижении сделки на фоне ограничений на импорт российской нефти. Впрочем, сама Россия в лице министра иностранных дел Сергея Лаврова также выразила надежду на быстрое продвижение переговоров. Соответственно, есть вероятность, что в ближайшие недели Иран добьётся снятия части санкций, что позволит ему легально увеличить экспорт своей нефти.

По состоянию на 15:20 мск:

· Brent - $98,79 (-7,59%),

· WTI - $93,23 (-7,86%),

· Алюминий - $3274,5 (-1,36%),

· Золото - $1928,1 (-1,67%),

· Медь - $9864,62 (-1,07%),

· Палладий - $2410 (-0,31%).

Китайский вопрос будет среди основных на предстоящих торгах в США

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка от 0,1% в Dow Jones до 0,4% в NASDAQ.

· Американским инвесторам предстоят сложные дни. От ФРС ждут повышения ставки, администрация Белого дома грозит Китаю санкциями за поддержку РФ, да ещё карантинные меры в КНР грозят ухудшением ситуации с логистикой поставок.

· В центре внимания продолжат оставаться бумаги китайских компаний, имеющих листинг в Нью-Йорке. J.P. Morgan снизил рекомендации по 28 компаниям и допускает их делистинг в США. JetBlue Airways, Delta Air Lines и Southwest Airlines повысили свои оценки выручки в I квартале, что вполне логично на фоне выхода из ограничений, связанных с распространением штамма COVID-19-Omicron.