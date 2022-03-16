«Открытие»: Саудовская Аравия внедряет юань в расчёты за нефть

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

· Торги российскими акциями остаются на паузе, но есть несколько важных корпоративных новостей помимо потока сообщений о взаимных ограничениях.

· «Детский мир» в IV квартале сократил чистую прибыль на 46% г/г. Комментарий главного аналитика по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексея Павлова: «Неплохой для компании год был подпорчен слабыми результатами IV квартала. Менеджмент объясняет сокращение показателя EBITDA в отчетном периоде падением трафика и, как следствие, выручки магазинов на фоне ограничений на их работу в первой декаде ноября из-за ситуации с распространением коронавируса. Вдобавок давление на рентабельность оказал рост издержек на фонд оплаты труда и логистику. Так, расходы на персонал «Детского мира» в IV квартале выросли на 32,5% г/г. В виду высокой неопределенности из-за геополитических событий в компании приняли решение отказаться от конференц-звонка с менеджментом для обсуждения результатов и перспектив. В то же время, по словам ритейлера, в настоящее время розничные магазины и онлайн-платформы «Детского мира» работают в обычном режиме, тогда как компания старается поддерживать бесперебойную цепочку поставок. На фоне последних событий мы отзываем последнюю рекомендацию по акциям ритейлера и ставим ее на ПЕРЕСМОТР».

· «Татнефть» сообщает о росте выручки по МСФО за 2021 год на 59% до 1265,2 млрд рублей. Прибыль возросла на 93% до 199 млрд рублей.

· «Газпром» в период с 1 января по 15 марта добыл 111,5 млрд кубометров газа. Поставки на внутренний рынок снизились на 5,7%, или 4,8 млрд кубометров. Поставки в дальнее зарубежье сократились на 28,5% до 30,7 млрд кубометров. Однако в период с 1 по 15 марта экспорт резко повысился на 15,6% за первые две недели февраля и на 38,9% в первой половине января. Согласно данным Gas Infrastructure Europe, объём газа в ПХГ Европы на 20,4% меньше, чем на аналогичную дату в прошлом году. Общий остаток газа составляет всего 26,2%.

· Рубль смог укрепить свои позиции на позитивных сигналах с переговоров РФ и Украины, а также ожиданиях налогового периода. Диапазон торговли долларом США составлял 109,25-114,10, а евро 118,33-122,91. В итоге, доллар ослаб на 3,51% до 110,10, а евро на 1,21% до 118,50.

· На внешнем плане ситуация была относительно спокойной. К вечеру доходность по 10-летним казначейским обязательствам США незначительно повысилась до 2,151%, а по аналогичным германским бондам снизилась на 3,3 базисных пункта до 0,336%. Негативной новостью для доллара стало намерение Саудовской Аравии получать от Китая оплату за нефть в юанях. Впрочем, к вечеру доллар отыграл дневные потери, а евро расстался со своими достижениями. AUD и NZD смогли выйти в плюс относительно доллара, даже на фоне негативной динамики сырьевых контрактов.

По состоянию на 23:50 мск:

· DXY - 98,995 (-0,03%),

· EUR-USD - $1,0947 (+0,05%),

· GBP-USD - $1,3038 (+0,28%),

· USD-JPY - 118,29 (+0,08%).

Intel займётся развитием альтернативы азиатскому производству микросхем

· Американские инвесторы заметно улучшили свой настрой на фоне резкой просадки котировок нефти в течение двух сессий. Даже появились надежды, что ФРС не будет торопиться с агрессивным повышением ставки, ограничившись лишь изменением её на 25 базисных пункта.

· Дополнительным поводом для оптимизма стала статистика цен производителей. Базовый PPI вырос за месяц лишь на 0,2% при ожиданиях роста на 0,6%. Таким образом, годовые темпы прироста базовых цен производителей снизились до 8,4% с 8,5% в январе. Общий PPI остался на уровне 10,0%, как и ожидалось.

· В ABN Amro полагают, что ФРС может повысить ставку 7 раз в текущем году и ещё 3 раза в предстоящем. По мнению аналитиков банка, высокие цены на сырьё в ситуации геополитической неопределённости скорее усиливают контекст повышения ставки, чем ослабляют его.

· Впрочем, в экономике могут проявиться негативные тенденции, которые способны заставить ФРС быть более «мягким». Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка упал в марте на 14,9 пунктов до негативного значения -11,8 пунктов, хотя ожидалось незначительное повышение показателя.

· Снижение цен на нефть и ряд заявлений об улучшении прогнозов по выручке поддержали сектор авиаперевозок. Акции JetBlue Airways подорожали на 7,22%, Delta Air Lines на 8,70%, а Southwest Airlines выросли на 4,89%.

· Компания Intel (+0,92%) поделилась планом, который предусматривает инвестиции до $36,8 млрд на инвестиции в Евросоюзе. План предусматривает, как развитие в сфере исследований и разработке, так и производство микрочипов. В первой фазе многолетнего инвестиционного плана до 80 млрд евро, предполагаются вложения в Германии, Ирландии и Италии.

· Лишь сектор энергетики показал снижение на 3,72%. Остальные 10 отраслевых индексов выросли при лидерстве секторов цикличных товаров (+3,39%), информационных технологий (+3,43%).

По итогам торгов:

· DJIA - 33544,34 п. (+1,82%),

· S&P 500 - 4262,45 п. (+2,14%),

· NASDAQ - 12948,62 п. (+2,92%).

Технологичные бумаги в Гонконге активно корректируются вверх

· Азиатские рынки торговались преимущественно в плюсе. Японские акции привычно следовали за индексами США. Китайские акции проявляли настороженность из-за опасений ухудшения отношений Пекина и Вашингтона.

· Китайские инвесторы опасаются, что вспышка коронавируса может вновь затормозить экономику, хотя число новых случаев во вторник упало до 1952 с 3602 днём ранее. То есть, обнаруживаются не только поводы для сомнений, но и надежды, что волна заражений будет незначительной. Соответственно, реакция акций не заставила себя долго ждать. В Гонконге бумаги технологических компаний пользовались повышенным спросом. Падение в секторе за последнее время сделало многие компании крайне интересными для покупки. Ранее сектор был подвержен продажам на фоне регулятивных усилий Пекина и рисков делистинга с американского рынка. Сдержанность китайских акций частично объясняется дальнейшим замедлением роста цен на жильё. В феврале годовые темпы прироста замедлились до 2,0% с 2,3% в январе.

· Японские акции дорожали, реагируя на двухдневное падение котировок нефти и позитивную динамику американских индексов. Наибольший вклад в рост индекса Nikkei 225 внесли бумаги Tokyo Electron (+1,9%). Как и в США, сектор авиакомпаний дорожал на фоне более дешёвой нефти, но также и новости об отмене отмены антиковидных мер в Токио по расписанию. Также среди лидеров дня были бумаги производителя игр и игровой консоли Nintendo (+4,0%), а также розничная сеть Seven & i Holdings (+3,5%). Спрос на защитные бумаги вроде телекоммуникаций и здравоохранения был заметно ниже. Японский экспорт в феврале ускорил рост до 19,1% с 9,6% в январе, но не дотянул до прогноза 21,0%. Импорт Японии замедлил темпы роста до 34,0% 38,7% в январе. Промышленность страны сократила выпуск на 0,8% за январь при ожиданиях снижения на 1,3%.

По состоянию на 8:30 мск:

· NIKKEI 225 - 25758,04 п. (+1,62%),

· Hang Seng - 19529,58 п. (+6,05%),

· Shanghai Composite - 3155,13 п. (+2,98%).

Саудовская Аравия внедряет юань в расчёты за нефть

· Доклад ОПЕК сообщает, что геополитические риски выходят на первый план. «Высокая степень неопределенности может привести к существенному пересмотру текущих прогнозов», - говорится в документе нефтедобывающего альянса. Среднее потребление нефти в 2021 году составило 96,74 млн бар. в сутки, что на 5,67 млн бар. больше, чем в 2020 году. Предложение составляло 95,03 млн бар. в сутки. Предварительные данные за январь показали снижение запасов в странах ОЭСР на 3,1 млн бар. Коммерческие запасы сократились на 0,7 дня до 59,3 дней покрытия спроса. Рост потребления в 2022 году составит 4,15 млн бар. до 100,9 млн бар. в сутки.

· Также отметим новость о том, что Саудовская Аравия готова принимать юани за нефтяные поставки в Китай. То есть ещё один крупный поставщик решил предпринять усилия по валютной диверсификации на фоне возросших рисков по доллару и евро.

· Котировки нефти пытались расти на торгах в Азии. Однако текущая ситуация на рынках немного успокоилась и поводов для взлётов стоимости барреля пока нет. Американский Институт Нефти сообщил, что на неделе до 11 марта коммерческие запасы нефти в США выросли на 3,75 млн бар. Запасы бензина снизились на 3,8 млн бар., а дистиллятов увеличились на 0,89 млн бар. Согласно опросу S&P Global Commodity Insights, на рынке ждут повышения запасов нефти лишь на 0,2 млн бар., а также снижение запасов бензина на 2,6 млн бар. и дистиллятов на 3,2 млн бар.

По состоянию на 8:50 мск:

· Brent - $101,11 (+1,20%),

· WTI - $95,66 (+0,92%),

· Алюминий - $3308 (+0,93%),

· Золото - $1920,5 (-0,48%),

· Медь - $10069,65 (+1,21%),

· Палладий - $2464 (+2,16%).