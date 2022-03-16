Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 16 марта: 6 913,1001 руб/1 г золота и 90,9500/1 г серебра ЦБ РФ с 16 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 6 913,1001 руб.

1 грамм серебра - 90,9500 руб.

1 грамм платины - 3 655,9199 руб.

1 грамм палладия - 8 695,3604 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 351,9698 р. (4,84%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 4,0700 р. (4,28%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 214,3901 р. (5,54%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 767,4496 р. (8,11%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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