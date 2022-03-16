«Фридом Финанс»: Во второй половине дня шансы ослабления рубля преобладают

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

К 13:00 мск 16 марта пары USD/RUB и EUR/RUB торговались по 107,7 и 118,0 соответственно. Укрепление рубля вызвано отменой на территории РФ антиковидных ограничений. Такая мера, на наш взгляд, может отражать стремление органов власти к проведению более независимой от решений наднациональных структур внутренней социально-экономической политики. Как показывают теоретические оценки и практика (в том числе последних недель), это ведет к укрепления российской валюты.

Спрос на «риск» и на рубль на российском рынке может оказаться под давлением на новостях о том, что руководство Интер РАО разрабатывает планы выкупа акций в свободном обращении (34,4% капитала), чтобы провести делистинг с Московской биржи.

Интер РАО также отчиталась за полный 2021 год по РСБУ. Чистая прибыль компании выросла на 8,6% г/г, до 26 млрд руб. Выручка увеличилась в 2,8х, до 88,5 млрд руб. Столь сильные показатели могут обусловить дальнейший пересмотр вверх рыночных оценок чистой прибыли компании в 2021-м и 2022 году с текущих 100 млрд и 93 млрд руб. соответственно.

Совкомфлот по итогам 2021 года продемонстрировал чистую прибыль в размере $35,8 млн, что существенно ниже среднерыночных и немного ниже наших прогнозов. Валовая выручка опустилась на 6,8%, до $1,54 млрд. EBITDA скорректировалась на 25,7%, до $678,5 млн. Основным риском для компании остается повышенная волатильность стоимости фрахта в период сильной изменчивости нефтяных цен. В связи с этим мы немного понизили наши оценки выручки и чистой прибыли компании на 2022 год: до $1343 млн и $203 млн соответственно.

ОК РУСАЛ отложила публикацию итогов 2021 года по МСФО. На этой новости бумаги компании подорожали на 8% на торгах в Гонконге.

Сегодня во второй половине дня ожидаем ослабления рубля к доллару и евро. Ориентиры для валютных пар USD/RUB и EUR/RUB: 102–118 и 115,7–123,6.