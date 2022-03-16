«Фридом Финанс»: В ожидании заседания ФРС

Аналитики «Фридом Финанс»:



Сессию 15 марта основные американские фондовые площадки завершили в зеленой зоне. S&P 500 вырос на 2,14%, до 4262 пунктов, Dow Jones прибавил 1,82%, Nasdaq поднялся на 2,92%. Почти все входящие индекс широкого рынка отрасли закрылись в плюсе. Исключениями стали эмитенты из энергетического сектора (-3,72%). В лидерах роста оказались представители индустрии нециклических потребительских товаров (+3,39%) и технологические компании (+3,43%).

Tesla Inc (TSLA: +4,60%) собирается повысить цены на автомобили на фоне усиления спроса.

Delta Air Lines Inc (DAL: +8,7%) заявила, что выручка в первом квартале 2022-го восстановится до 78% от уровня 2019 года.

American Airlines Group Inc (AAL: +9,26%) ожидает, что повышенный объем продаж компенсирует увеличение расходов на топливо в текущем квартале.

Вышедшие вчера данные индекса цен производителей (PPI) способствовали повышению интереса инвесторов к активам, характеризующимся более высоким уровнем риска. PPI конечного спроса в феврале увеличился на 0,8% м/м против прогнозируемого роста на 1,0%. Индекс цен производителей без учета динамики цен на продукты питания и энергоносители укрепился на 0,2% по сравнению с ожидаемыми аналитиками 0,6%. Мартовские инфляционные ожидания усиливаются на новостях из Китая, где число случаев заболевания COVID-19 увеличилось до 5 тыс. в сутки, что может углубить разрыв в цепочках экспорта.

Доходность 10-летних трежерис остановилась на отметке 2,16%, что на 2 б.п. выше показателя, зафиксированного 15 марта. Доходность «двухлеток» выросла на 1 б.п., до 1,86%, показатель для 30-летних бумаг увеличился до 2,5%. Основное внимание инвесторов будет приковано к сегодняшнему решению ФРС относительно повышения ставки. Итоги заседания регулятора внесут большую ясность в вопрос о темпах ужесточения денежно-кредитной политики. Агрессивный подъем ставки будет свидетельствовать о том, что ФРС сфокусирована на борьбе с инфляцией, однако это может оказать сдерживающее влияние на экономический рост США.

Торги 15 марта на площадках Юго-Восточной Азии завершились в зеленой зоне. Китайский CSI 300 вырос на 4,32%, японский Nikkei 225 прибавил 1,64%, гонконгский Hang Seng поднялся на 9,08%. EuroStoxx 50 с открытия сессии повышается на 2,26%.

Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $99,91 за баррель. Золото торгуется по $1928,5 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4260–4310 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные о динамике розничных продаж в феврале. Консенсус предполагает рост показателя на 0,4% после повышения на 3,8% в январе.

Индекс настроений от Freedom Finance вырос на четыре пункта, до 34.

S&P 500 продолжает движение в рамках нисходящего канала. Индикатор RSI приблизился к 50 пунктам, что может свидетельствовать о скором развитии растущего тренда. MACD не подает значимых сигналов. Позиции «быков» становятся сильнее, о чем говорит появление на графике разворотной фигуры «двойное дно».