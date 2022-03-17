«Открытие»: Индексы США вновь готовы расти за счёт надежд на Китай

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

· Торги российскими акциями остаются на паузе, но всё более чётко прослеживается желание ответственных лиц возобновить операции с российскими ценными бумагами. Председатель финансового комитета Госдумы РФ Анатолий Аксаков заявил на пресс-конференции ТАСС, что ЦБ РФ может открыть рынок уже на этой неделе. «Сейчас ведутся расчеты, готовится инфраструктура, чтобы поэтапно открыть рынок. Допускаю, что рынок откроют на этой неделе. Начнут с федерального займа, а затем перейдут ко всем остальным финансовым инструментам. Понятно, вещь не очень приятная, но объяснимая с точки зрения интересов инвесторов и остальных участников рынка», - сообщил он.

· Соответственно, появляется перспектива, что инвесторы смогут вернуться к управлению своими активами в обозримом будущем, хотя начало торгов акциями на текущей неделе маловероятное событие. Действительно, было бы логичным запустить рынок ОФЗ, затем корпоративных обязательств, а уж после этого восстановить торги акциями.

· Германский энергетический концерн E.ON, согласно сообщениям в СМИ, прекратил закупку газа у «Газпрома». Глава E.ON Леонард Бирнбаум полагает, что терминал СПГ может быть построен в ФРГ до конца 2023 года, независимость от газа из России может быть достигнута за 2-3 года. Остаётся только понять, кто сможет предоставить Европе 160 млрд кубометров поставок в год. То есть конкурировать придётся с уже существующими рынками. Вопрос цены, естественно, пока не поднимается, так как он был ясен заранее.

· MSCI делает заявление о том, что российский рынок не является инвестиционным. Поэтому индексы реклассифицированы из «Emerging» в «standalone». То есть к ним не должно быть интереса со стороны классических фондов. Разве только со стороны высоко рискованных хедж-фондов.

· Рубль укреплял свои позиции. Естественно, что нефть ориентиром не является. На курс позитивно воздействуют сообщения с переговорного направления РФ и Украины. Президент Украины сообщил, что позиции сторон стали более реалистичными. Мы также предполагаем, что приближение налогового периода повышает спрос на рублёвую ликвидность. Впрочем, объёмы на валютном рынке существенно не меняются. Тем не менее, доллар уже торгуется ниже 108 рублей, а евро ниже 118 рублей.

· На внешнем рынке наблюдается беспокойное ожидание решения ФРС. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам растёт почти на 2 базисных пункта до 2,17%, а по аналогичным германским почти на 6 базисных пункта до 0,39%. Одновременно наблюдается существенное ослабление доллара и укрепление валют риска. AUD и NZD повышались относительно американца на 0,7% и 0,4% соответственно. Пара EUR-USD пытается закрепиться выше $1,1. Если ФРС воздержится от более агрессивной риторики, то решение повысить ставку лишь на 25 базисных пункта может спровоцировать коррекцию доллара США.

По состоянию на 15:05 мск:

· DXY - 98,507 (-0,56%),

· EUR-USD - 1,101 (+0,5%),

· GBP-USD - 1,3091 (+0,38%),

· USD-JPY - 118,25 (-0,04%),

· USD-RUB – 108,03 (-1,88%),

· EUR-RUB 118,60 (+0,08%).

Европейские инвесторы реагируют на стимулирующие заявления Китая и прогресс переговоров РФ и Украины

· Европейские рынки позитивно реагировали на свежие заявления из Китая, забыв о геополитических противоречиях Пекина и Вашингтона. Согласно заявлению вице-премьера КНР Лию Хэ, власти предпримут дополнительные шаги по стимулированию экономики и меры по улучшению состояния рынка капитала.

· Наиболее благотворно китайская история сказалась на бумагах голландской Prosus, которые взлетели более чем на 20%. Компания имеет долю в Tencent и весьма чувствительна к изменению динамики технологичного сектора в Гонконге.

· Отскок происходил в бумагах добывающих компаний, автомобилестроителей. Также почувствовали уверенность акции люксовых компаний LVMH, Richemont и Hermes, которые прибавляли от 4,5% до 7,5%. Бумаги Inditex, владеющая брендом Zara, отчиталась об удвоении прибыли за 2021 год на фоне восстановления продаж почти до объёмов перед пандемией.

По состоянию на 15:05 мск:

· FTSE 100 - 7265,81 п. (+1,26%),

· DAX - 14383,88 п. (+3,35%),

· CAC 40 - 6588,45 п. (+3,67%).

Китайские стимулы позитивны для металлов

· Нефть дорожала на азиатской сессии, но уже на европейском отрезке торгов вновь ушла в минус. Частично за это отвечают сигналы с переговоров РФ и Украины. Представители обоих сторон начинают говорить о конкретике и сближении ряда позиций. Меж тем китайские заявления позитивно повлияли на промышленные металлы, кроме алюминия.

· LME возобновила торговлю контрактами Никеля, но пока лимит изменения цены на 5% приводит к тому, что торги проходят с остановками. Впрочем, металл корректируется после своих рекордов перед остановкой торгов.

· Около сотни евродепутатов обратились в Еврокомиссию с обращением отказаться от маркировки инвестиций в газовые проекты, как в «зелёные». Это ставит под сомнение стремление Европы избавиться от энергетической зависимости от РФ. Впрочем, Европа пока даже не избавилась от угля в своей «зелёной» повестке, удовлетворяя свои импортные нужды на 45% за счёт российских поставок.

По состоянию на 15:05 мск:

· Brent - $99,72 (-0,19%),

· WTI - $94,87 (+0,08%),

· Алюминий - $3329,5 (+1,59%),

· Золото - $1926,6 (-0,16%),

· Медь - $10185,39 (+2,37%),

· Никель - $43995 (-8,32%).

Индексы США вновь готовы расти за счёт надежд на Китай

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка от 1,2% в Dow Jones до 1,9% в NASDAQ. Оптимизм инвесторам придают стимулирующие заявления из Китая.

· Кроме того, накануне поступили достаточно ободряющие данные по ценам производителей, которые в базовом PPI снизили темпы годового прироста до 8,4% с 8,7% в январе. То есть появляются некоторые надежды на то, что инфляционное давление после мартовского всплеска начнёт спадать.

· В центре внимания будут китайские бумаги, имеющие листинг в США. Китай обещает совместно с американскими ведомствами проработать вопросы, дабы снять риски делистинга.