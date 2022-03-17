«Фридом Финанс»: Эмитенты обсуждают buy back

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торги на фондовом рынке не проводились. Пара USD/RUB котировалась в диапазоне 105–110. Обороты остаются низкими ввиду принятых ограничений.

Дефолта не будет. Минфин продолжит исполнять обязательства по внешнему долгу, но при фактической невозможности осуществления валютных платежей выплаты могут быть сделаны в рублях. Резиденты (российские инвесторы) в любом случае не пострадают. Однако снижение некоторыми международными агентствами рейтинга по купонам до уровня «ограниченный дефолт» возможно. Это может препятствовать получению высоких рейтингов надежными эмитентами или потребует непростого процесса внесения изменений в проспект уже торгуемых бумаг. В конечном счете рынок еврооблигаций может в перспективе разделиться на внутренний и внешний, а ценообразование на них будет сильно отличаться.

Компании рассматривают возможность выкупа акций. Полагаю, что в первую очередь после открытия рынка его участники обратят внимание на бумаги, по которым может быть объявлен обратный выкуп. ЛУКОЙЛ рассматривает вопрос о buy back, другие крупные частные компании также могут рассматривать выкуп как альтернативу или дополнение дивидендам для поддержки акционеров. Кроме того, в долгосрочном плане это хорошее вложение средств. Эмитент может использовать выкупленные акции как ликвидный актив, использовать для привлечения финансирования, а так же сэкономить на дивидендах. Однако в отношении отдельных компаний с преобладающей долей государства в капитале есть опасность национализации и делистинга, если они также примут решение выкупить акции. Спекулятивный спрос может предъявляться на обе категории бумаг.

На текущей неделе фондовый рынок не откроется. Инвесторы ждут информации по экспирации квартальных фьючерсов и опционов. Ориентиров в паре USD/RUB не обозначаем. Высокая волатильность валютных пар в ближайшее время сохранится.