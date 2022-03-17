«Открытие»: Уверенность ФРС в росте экономики передалась инвесторам

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

· Торги российскими акциями остаются на паузе, но всё более чётко прослеживается желание ответственных лиц возобновить операции с российскими ценными бумагами. Председатель финансового комитета Госдумы РФ Анатолий Аксаков заявил на пресс-конференции ТАСС, что ЦБ РФ может открыть рынок уже на этой неделе. «Сейчас ведутся расчеты, готовится инфраструктура, чтобы поэтапно открыть рынок. Допускаю, что рынок откроют на этой неделе. Начнут с федерального займа, а затем перейдут ко всем остальным финансовым инструментам. Понятно, вещь не очень приятная, но объяснимая с точки зрения интересов инвесторов и остальных участников рынка», - сообщил он.

· Германский энергетический концерн E.ON, согласно сообщениям в СМИ, прекратил закупку газа у «Газпрома». Глава E.ON Леонард Бирнбаум полагает, что терминал СПГ может быть построен в ФРГ до конца 2023 года, независимость от газа из России может быть достигнута за 2-3 года. Остаётся только понять, кто сможет предоставить Европе 160 млрд кубометров поставок в год. То есть конкурировать придётся с уже существующими рынками. Вопрос цены, естественно, пока не поднимается, так как он был ясен заранее.

· MSCI делает заявление о том, что российский рынок не является инвестиционным. Поэтому индексы реклассифицированы из «Emerging» в «standalone». То есть к ним не должно быть интереса со стороны классических фондов. Разве только со стороны высоко рискованных хедж-фондов.

· Чистая прибыль Энел Россия по МСФО в 2021г сократилась на 28,8%, компания не будет платить дивиденды. Комментарий главного аналитика по российскому рынку "Открытие Инвестиции" Алексея Павлова: «Ухудшение рентабельность бизнеса в 2021 году связано в первую очередь с окончанием выплат по программе ДПМ и было ожидаемым. Чистый долг также увеличился планово в связи с осуществленными инвестициями компании в развитие возобновляемых источников энергии и проектов по модернизации оборудования. С точки зрения инвестиционного кейса акции "Энел Россия" интересны в первую очередь как дивидендная история, однако невозможность мажоритарного акционера получить выплаты в текущих условиях (основным акционером "Энел Россия" является итальянская Enel S.p.A. с долей 56,43%) предопределило решение об отказе от дивидендов в принципе. Напомним, что в 2020 г. "Энел Россия" зафиксировала дивидендные выплаты на 2020-2022 гг. в размере 3 млрд руб. в год. При этом указанные дивиденды инвесторы получили только один раз в позапрошлом году, тогда как прошлогодние выплаты были перенесены на 2023 г.»

· Впрочем, с дивидендами российских компаний в текущем году, да и за прошлый год позитива мало. Многие принимают решение об отказе выплачивать их акционерам, дабы иметь дополнительные средства для поддержания бизнеса. Такое решение принял наб. совет X5 Retail Group, «ЭНЕЛ Россия» и некоторые другие компании.

· Кстати, X5 Retail Group сообщает о том, что выручка по МСФО за IV квартал выросла на в годовом выражении на 14,9% до 607,5 млрд рублей. В IV квартале рост LFL продаж ускорился до 9%. Чистая прибыль группы выросла в 3,4 раза до 9,57 млрд рублей. EBITDA повысился на 14,4% до 67,095 млрд рублей.

· О рубле. Российская валюта укрепилась относительно доллара и евро. Согласно информации из американского Минфина, ограничения, наложенные на РФ, не препятствуют погашению долларового долга до конца мая. Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что соответствующее поручение о выплате по купоном двух выпусков еврооблигаций на сумму $117,2 млн. Впрочем, пока остаётся неясным вопрос возможности оплаты обязательств с использованием российских валютных счетов. Доллар в течение дня торговался в диапазоне 105,10-110,10, а евро 117,20-119,88. По итогам дня доллар ослаб на 1,91% до 108,00, а евро на 0,68% до 117,69.

· Главной историей для внешних рынков стали итоги заседания ФРС. Американский регулятор не обманул ожидания и повысил ставку на 25 базисных пункта. Более того, в ФРС теперь ждут целых 7 повышений до конца года, но это слабо помогло доллару США. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США взлетела выше 2,18%. Похоже, что перспектива столь активного повышения ставки негативно отразилась на спрос по казначейским обязательствам. Валюты риска AUD и NZD укреплялись на 1,3% и 1,0%, а вот индекс доллара снижался на 0,7% и торговался ниже 98,40 п. Евро и фунт также отыгрывали более 0,7% у американского конкурента. В четверг 17 марта Банк Англии также может повысить ставку на 25 базисных пункта.

По состоянию на 23:50 мск:

· DXY - 98,335 (-0,74%),

· EUR-USD - $1,1038 (+0,76%),

· GBP-USD - $1,3147 (+0,81%),

· USD-JPY - 118,76 (+0,39%).

Уверенность ФРС в росте экономики передалась инвесторам

· Торги в США отличались довольно высокой волатильностью. Индекс Dow Jones отыграл почти 700 пунктов до закрытия в существенном плюсе. Повышение ставки ФРС оставалось негативным событием до самого факта объявления, но затем рынок быстро развернулся на рост.

· Прогноз графика повышения ставки говорит о том, что она может быть увеличена до 1,9% до конца текущего года, затем поднята ещё до 2,3%, где и будет оставаться в 2024 году. ФРС также допускает начало сокращения баланса уже в мае текущего года. Председатель ФРС Джером Пауэлл поклялся не допустить укоренение инфляции, а также подчеркнул, что экономика США находится в очень хорошей форме. Поэтому в ФРС уверены в здоровом росте, даже при высоких ценах на нефть. История указывает, что повышение ставки при комплементах в сторону экономики со стороны ФРС воспринимается рынком в качестве сигнала уверенности регулятора.

· Джером Пауэлл отметил, что возвращение инфляции к целевым 2% может потребовать более длительного временного периода. Однако в ФРС не видят причин для рецессии в обозримом будущем. Про рецессию сказать сложно, но вот доходности по 10-летним казначейским обязательствам вряд ли вернуться под 2% в среднесрочной перспективе, так как на кону стоит не только повышение ставки, но и сокращение баланса, что вряд ли способствует низким ставкам.

· Впрочем, инфляция также не работает на активность потребителей. В феврале розничные продажи в США выросли лишь на 0,3%. Экономисты ожидали роста на 0,4%. С другой стороны, результат января пересмотрен с 3,8% до 4,9%. То есть сложно ждать ещё более высокой активности после участия в январских распродажах, которые совпали с постепенным выходом из коронавирусных ограничений.

· Акции Starbucks подорожали на 5,16% на новостях о возвращении основателя Ховарда Шультца на пост главного исполнительного директора, так как нынешний руководитель Кевин Джонсон планирует снять себя полномочия 4 апреля. Отскок также наблюдался в бумагах китайских компаний на фоне заявлений властей КНР о желании проработать с властями США вопрос о рисках делистинга. Соответственно, бумаги Alibaba подскочили на 36,76%, JD.com на 39,36%, а Pinduoduo Inc. На 56,06%.

· Акции Lockheed Martin подешевели на 6,09%. Похоже, Пентагон намерен снизить закупки F35 в бюджете следующего года, а европейских заявок на поставки недостаточно, чтобы обеспечить нужный уровень прибыльности от поставок дорогих штурмовиков Ф35. В остальном, на рынке было достаточно много бумаг, от Boeing (+5,1%) до Nike (+4,9%), по которым аналитики повысили рекомендации и предложили воспользоваться провалом рынка.

· Два сектора закрыли день в минусе – коммунальные услуги (-0,17%) и энергетика (-0,43%). Остальные девять выросли, а лидерами стали цикличные товары (+3,35%) и информационные технологии (+3,32%).

По итогам торгов:

· DJIA - 34063,10 п. (+1,55%),

· S&P 500 - 4357,86 п. (+2,24%),

· NASDAQ - 13436,55 п. (+3,77%).

Китайские акции продолжают отыгрывать стимулирующие заявления властей

· Азиатские индексы последовали американскому примеру. Китайские акции также продолжили отыгрывать заявления о стимулирующих мерах, а в Японии росту акций способствовала слабая иена.

· Ещё накануне прозвучало заявление вице-премьера КНР Лию Хэ о предстоящих мерах поддержки экономики и улучшению рынка капитала. Соответственно, инвесторы КНР продолжили отыгрывать перемены в планах правительства, которое в последнее время не баловало столь явными сигналами по стимулированию. В Гонконге дорожали акции компаний, которые накануне в США показали столь внушительный рост. В заявлении вице-премьера также прозвучали слова о поддержке стремлений локальных компаний получить листинг на американском рынке, так как КНР добилась некоторого прогресса в вопросе рисков делистинга китайских корпораций. В секторе недвижимости рост на новостях от Xinhua, что власти решили заморозить планы по очередным налоговым инициативам в сфере жилья. На этом фоне бумаги застройщиков Sunac China Holdings подорожали на 37%, Country Garden Holdings на 18%, а Evergrande Group на 14%.

· Японский рынок также продолжил рост и достиг максимума за две недели. Частично этому способствовала иена, которая ослабла до 118,7 за доллар, что, естественно, рассматривается в качестве позитива для экспортёров. Бумаги инвестора в технологии SoftBank Group выросли на 6,5%, реагируя на впечатляющий рост китайских акций, в которых у японской компании есть доли. Розничная Fast Retailing подорожала на 6,0%, но в данном случае также можно говорить о позитивном влиянии ликвидации антиковидных ограничений. Акции железнодорожной East Railway теряли более 2% на фоне приостановке сообщения с Фукушимой и другими регионами, оказавшимися под влиянием землетрясения магнитудой 7,4 балла.

· Австралийский доллар укреплялся на четверть процента против доллара США. Безработица в стране сократилась в феврале до 4,0% при ожиданиях снижения до 4,1% с 4,2% в январе. Это повышает вероятную реакцию Резервного Банка, который до сих пор воздерживался даже от «ястребиной» риторики.

По состоянию на 8:30 мск:

· NIKKEI 225 - 26643,03 п. (+3,42%),

· Hang Seng - 21227,80 п. (+5,68%),

· Shanghai Composite - 3231,47 п. (+1,92%).

Нефть под давлением роста запасов в США

· Нефть вновь дешевела, что частично связано с американскими запасами. Согласно данным Минэнерго, на неделе до 11 марта коммерческие запасы нефти в США выросли на 4,34 млн бар. до 415,9 млн бар. Ожидалось снижение почти на 0,66 млн бар. Запасы бензина упали на 3,6 млн бар., а дистиллятов выросли на 0,3 млн бар. Запасы в стратегических резервах упали на 2 млн бар. до 575,5 млн бар. Внутреннее производство нефти осталось на уровне 11,6 млн бар.

· Согласно прогнозам МЭА, мировой рынок к апрелю может потерять до 3 млн бар. поставок нефти и нефтепродуктов из РФ. Соответственно, дефицит может оказаться гораздо больше, чем потери в спросе в размере 1 млн бар. в сутки на фоне высоких цен.

По состоянию на 8:50 мск:

· Brent - $97,88 (-2,03%),

· WTI - $93,93 (-0,91%),

· Алюминий - $3265,5 (-0,37%),

· Золото - $1928 (-0,09%),

· Медь - $10194,21 (+2,46%),

· Никель - $45590 (-4,99%).