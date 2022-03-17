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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 17 марта: 6 665,6499 руб/1 г золота и 85,5800/1 г серебра

ЦБ РФ с 17 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 6 665,6499 руб.
  • 1 грамм серебра - 85,5800 руб.
  • 1 грамм платины - 3 515,6399 руб.
  • 1 грамм палладия - 8 667,5098 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 247,4501 р. (3,58%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 5,3700 р. (5,90%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 140,2799 р. (3,84%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 27,8504 р. (0,32%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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