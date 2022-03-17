Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 17 марта: 6 665,6499 руб/1 г золота и 85,5800/1 г серебра ЦБ РФ с 17 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 6 665,6499 руб.

1 грамм серебра - 85,5800 руб.

1 грамм платины - 3 515,6399 руб.

1 грамм палладия - 8 667,5098 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 247,4501 р. (3,58%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 5,3700 р. (5,90%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 140,2799 р. (3,84%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 27,8504 р. (0,32%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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