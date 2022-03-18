«Фридом Финанс»: Рубль укрепился

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Курс рубля к доллару США и евро к 13:30 мск 17 марта вырос до 105,5 и 115 соответственно. Восстановление котировок объясняется снятием опасений в отношении перспектив выплат российского внешнего долга и фиксацией покупателями прибыли в преддверии заседания Банка России, которое состоится 18 марта. Платежное поручение Минфина РФ о выплате купонного дохода в сумме $117,2 млн по облигациям внешних облигационных займов с погашением в 2023-м и 2043 году было исполнено.

Evraz приостановил процесс выделения Распадской до получения разъяснений регуляторов Великобритании и РФ. Между тем мировые цены на уголь с начала года практически удвоились. С учетом эффекта девальвации рубля консервативный прогноз выручки Распадской за первое полугодие 2022 года предполагает результат свыше 200 млрд руб. Это дает основание для повышения оценки справедливой стоимости компании за счет кратко- и среднесрочных факторов на 30–60% в зависимости от методики.

Globaltrans 28 марта опубликует финансовые и операционные результаты за 2021 год. Консенсус предполагает выручку, EBITDA и чистую прибыль компании на уровне 65 млрд, 23,9 млрд и 8,7 млрд руб. Мы рассчитываем, что эти показатели составят 74 млрд, 25,2 млрд и 8,9 млрд руб. соответственно. Для инвесторов важнее всего будет оценка менеджментом среднесрочных перспектив бизнеса в условиях ускорения инфляции и сокращения ВВП. Финансовые показатели сектора с запаздыванием отыгрывают влияние роста цен на сырье. Как правило, это ведет к повышению тарифов на грузоперевозки. При последующей стабилизации или снижения нефтяного рынка перевозчики становятся бенефициарами сокращения издержек «на входе». Globaltrans защищена от санкционных рисков, поскольку 96% выручки генерирует в РФ. Долгосрочная корреляция операционных показателей компании и прогнозов ВВП, а также предстоящее увеличение пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей к 2024 году в 1,5 раза, до 180 млн тонн в год, позволяет рассчитывать, что в 2021-2027 годах грузооборот Globaltrans будет увеличиваться на 7% г/г.

Группа ПИК отчитается по МСФО за 2021 год 18 марта. Консенсус предполагает выручку на уровне 498,9 млрд при EBITDA 116,8 млрд и чистой прибыли 96,2 млрд руб. Наш прогноз выручки и чистой прибыли за ушедший год — 488,6 млрд руб. и 85,4 млрд руб.

Прогноз для пар USD/RUB и EUR/RUB до конца текущей сессии: 99,1–118,4 и 113,1–123,85 соответственно.