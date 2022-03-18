«Фридом Финанс»: В фокусе заседание Банка России

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:



Торги на фондовом рынке не проводились. Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 105, диапазон колебаний снизился по сравнению с предыдущими сессиями. Обороты остаются низкими ввиду принятых ограничений.



Банк России проведет заседание по монетарной политике. Мы ожидаем, что ключевая ставка будет сохранена на уровне 20% годовых. Однако не исключено, что регулятор сделает прогноз ее снижения на ближайших заседаниях. Инфляция по итогам февраля составляла 9,17%, а в марте может превысить 10,5%, поскольку в расчет принимаются также товары и услуги, стоимость которых привязана к доллару. В то же время повышение цен частично еще не отражено в статистических расчетах, поэтому значительный скачок инфляции будет зарегистриро ван в метриках лишь в апреле. Повышение ключевой ставки в сочетании с некоторыми другими мерами обеспечивает стабилизацию рубля. Но длительное поддержание ставки значительно выше инфляции оказывает давление экономику, особенно на потребительский и промышленный спрос. Как следствие, на горизонте 1,5–2 месяцев мы ожидаем снижения ключевой ставки в диапазон 10–12%. Конечно, это не будет способствовать замедлению инфляции. Не исключено даже, что таргет будет повышен в коридор 5–10%. Однако снижение ключевой ст авки окажет стимулирующее влияние на экономику. Кроме того, к ставке привязана доходность ОФЗ. Если торги этими инструментами возобновятся, доходность бумаг с самой близкой датой погашения составит 20–23%. Именно на эти инструменты будет отмечаться самый сильный спрос, поскольку на «длинные» бумаги установлены высокие ставки риска, а их доходность будет ниже, на уровне 15–20%. Реакция валютного рынка на решение регулятора и его комментарий по итогам заседания, вероятнее всего, будет сдержанной в том случае, если Банк России сохранит ставку на текущем уровне и пообещает ее снижение в будущем.



На текущей неделе фондовый рынок не откроется. Инвесторы ждут информации по экспирации квартальных фьючерсов и опционов. Ориентиров в паре USD/RUB не обозначаем. Высокая волатильность валютных пар в ближайшее время сохранится.