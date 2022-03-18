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Курсы валют ЦБ РФ на 18 марта: 104,8012 руб/доллар США и 115,9311 руб/евро

ЦБ РФ с 18 марта установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 104,8012 руб.
  • 1 евро - 115,9311 руб.
  • 10 китайских юаней - 165,0390 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 3,2509 р. (3,01%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 2,8290 р. (2,38%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 5,1160 р. (3,01%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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