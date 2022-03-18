Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 18 марта: 6 541,4199 руб/1 г золота и 84,0500/1 г серебра ЦБ РФ с 18 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 6 541,4199 руб.

1 грамм серебра - 84,0500 руб.

1 грамм платины - 3 457,0400 руб.

1 грамм палладия - 8 292,1797 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 124,2299 р. (1,86%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,5300 р. (1,79%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 58,5999 р. (1,67%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 375,3298 р. (4,33%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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