«Фридом Финанс»: Котировки ловят позитивную волну

Аналитики «Фридом Финанс»:

Сессия 17 марта на основных американских фондовых площадках стала третьей подряд завершившейся в зеленой зоне. S&P 500 прибавил 1,23%, достигнув 4411 пунктов, Dow Jones вырос на 1,23%, Nasdaq поднялся на 1,33%. Наибольший рост показал энергетический сектор (+3,48%), а в минусе закрылись менее 50 компаний из состава индекса широкого рынка.

SolarEdge Technologies (SEDG: -21,66%) оказалась лидером падения на новостях о дополнительной эмиссии 2 млн акций.

Bioceres Crop Solutions (BIOX: -10,30%) сообщила о планируемом на третий квартал слиянии с MBII, сумма сделки предварительно оценивается примерно в $236 млн.

PagerDuty (PD: +20,90%) отчиталась за четвертый квартал лучше прогнозов по выручке и операционным результатам. Выход на прибыль компания планирует в 2024 году.

Попытки властей Китая остановить распространение COVID-19 путем ввода жестких карантинных ограничений пока не приносят желаемого результата. При этом основные производственные площадки в материковой части страны, которые совокупно генерируют до 17% ВВП, приостановили работу. По данным официальной статистики, 17 марта в Китае был выявлен 2461 новый случай заражения коронавирусом, что почти эквивалентно 2% общей заболеваемости этой инфекцией за 2020 год. Риск проникновения COVID за пределы КНР невелик, но экономика страны может сильно пострадать от новой волны эпидемии. Приостановка производства способна вызвать дополнительный рост цен на экспортные продукты.

Нефтяные цены получили мощную поддержку покупателей, показав почти двузначный рост. Драйвером его роста стало сокращение поставок российской нефти в США до 38 млн баррелей в сутки, что примерно вчетверо меньше, чем неделей ранее.

Доходность 10-летних трежерис остается на отметке 2,19%, доходность «двухлеток» сократилась на 4 б.п., до 1,94%, доходность 30-летних госбондов увеличился до 2,48%.

Торги 17 марта на площадках Юго-Восточной Азии завершились разнонаправленно. Китайский CSI 300 вырос на 0,96%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,31%, а японский Nikkei 225 опустился на 5,05%. EuroStoxx 50 с открытия сессии 18 марта падает на 1,96%.

Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $106,64 за баррель. Золото торгуется по $1942,10 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4390–4480 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные о продажах на вторичном рынке жилья за февраль (прогноз: 6,1 млн против 6,5 млн в предыдущем месяце). Если фактический результат будет выше ожидаемого, это будет расценено инвестсообществом как признак улучшения покупательной способности населения, что окажет поддержку курсу доллара.

Индекс настроений от Freedom Finance опустился на 9 пунктов, до 26.

S&P 500 вышел из нисходящего канала последних нескольких недель, пробив уровень сопротивления и завершив «медвежий» тренд, продолжавшийся с начала года. Возможность разворота вверх подтверждается сигналами, которые подают индикаторы MACD и RSI. Ближайший уровень сопротивления для индекса широкого рынка расположен на отметке в 4469.