Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 20 марта: 6 460,0298 руб/1 г золота и 84,6900/1 г серебра ЦБ РФ с 19 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 6 460,0298 руб.

1 грамм серебра - 84,6900 руб.

1 грамм платины - 3 459,1201 руб.

1 грамм палладия - 8 592,6504 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 81,3899 р. (1,24%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,6400 р. (0,76%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,0800 р. (0,06%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 300,4703 р. (3,62%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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