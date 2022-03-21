«Фридом Финанс»: В фокусе начало торгов ОФЗ

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Сессия на фондовом рынке не проводилась. Пары USD/RUB и EUR/RUB оставались вблизи уровней предыдущего дня. Торговые объемы по-прежнему низки ввиду ограничений.

Банк России разрешил торги ОФЗ, которые будут проводиться с рядом условий. Так, запрещены короткие продажи и операции нерезидентов из недружественных стран. Общая доля иностранных инвесторов в ОФЗ составляет около 20%. Для стабилизации цен Банк России будет выкупать эти бумаги без ограничений по объему. Мы полагаем, что доходность ближайших к погашению гособлигаций после колебаний в течение нескольких часов или дней окажется в диапазоне 20–23%. Бумаги с более длительным сроком обращения будут торговаться с доходность ю 15–20%. Однако на фоне неопределенности макроэкономических показателей в этом году спросом будут пользоваться преимущественно «короткие» облигации. Банк России на горизонте двух месяцев может существенно снизить ключевую ставку, но, если инфляция продолжит рост, доходность «длинных» ОФЗ также начнет повышаться.

Ожидаем ориентиров по открытию торгов акциями. Не исключено, что это произойдет в течение одной-двух недель. Пара USD/RUB, вероятнее всего, будет колебаться в диапазоне 105–110.