«Фридом Финанс»: Фокус внимания смещается к ценам на продовольствие

Илья Зубков, аналитик «Фридом Финанс»:

Сессия 18 марта на основных американских фондовых площадках завершилась в зеленой зоне. S&P 500 прибавил 1,17%, достигнув 4463 пунктов, Dow Jones вырос на 0,8%, Nasdaq поднялся на 2,05%. Наибольший рост показали ИТ-компании (+2,19%) и производители циклических потребительских товаров (+2,18%). В минусе закрылся только сектор коммунальных услуг (-0,9%).

Moderna (MRNA: +6,3%) подала запрос в FDA на разрешение использования четвертой дозы вакцины от COVID-19 для лиц 18 лет и старше.

GameStop (GME: +3,5%) в квартальной отчетности отметила, что сбои в цепочках поставок оказали давление на ее рентабельность. На второй квартал анонсирован запуск маркетплейса NFT.

Чистая прибыль и операционная рентабельность FedEx (FDX: -4%) за четвертый квартал оказались ниже ожиданий из-за сбоев в логистических цепочках. Компания планирует сократить CAPEX.

Сегодня в центре внимания участников рынка будет речь Джерома Пауэлла на ежегодной конференции по экономической политике NABE. Ожидается, что в основном выступление будет посвящено начавшемуся циклу ужесточения монетарной политики и не принесет сюрпризов, поскольку планы ФРС в отношении подъема ставок и сокращения баланса во многом были раскрыты на мартовском заседании.

Новым фактором, влияющим на рыночные настроения, стал рост цен на продовольствие. Соответствующий индекс ООН уже достиг рекордного уровня. Неблагоприятные погодные условия и нарушения в цепочках поставок усугубляются из-за спецоперации РФ в Украине. Сельскохозяйственная отрасль оказалась под давлением из-за повышения цен на удобрения из-за возможного ограничения на экспорт мочевины и калия из России. Резкое удорожание энергоносителей привело фьючерсы на дизельное топливо в Европе и США к максимумам за несколько десятилетий. В этой связи увеличивается стоимость эксплуатации сельскохозяйственной техники. Ситуация грозит усугубить дефицит продовольствия, если рост цен заставит фермеров сократить производство. Многие производители продуктов питания уже перекладывают затраты на потребителей. В свою очередь, это провоцирует дальнейшее ускорение инфляции и увеличивает стоимость жизни.

Торги на площадках Юго-Восточной Азии завершились в минусе. Китайский CSI 300 потерял 0,17%, гонконгский Hang Seng опустился на 0,89%. В Японии торги не проводились в связи с национальным праздником. EuroStoxx 50 с открытия падает на 0,93%.

Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $111 за баррель. Золото торгуется по $1925 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4400–4465 пунктов.

Сегодня публикации значимой макростатистики не запланировано.

Индекс настроений от Freedom Finance вырос на два пункта, до 38.

S&P 500 достиг сопротивления на уровне 200-дневной скользящей средней и в ближайшее время может ее тестировать. Индикаторы RSI и MACD сигнализируют о силе «быков». В случае пробоя вверх 200-дневной средней бенчмарк может возобновить восходящее движение, обозначив завершение коррекции. На краткосрочном горизонте возможен откат до ближайшей поддержки, которая находится на отметке 4300 пунктов.

21 марта отчет за фискальный квартал, окончившийся в феврале, представит Nike (NKE). Консенсус Bloomberg предполагает рост выручки одного из ведущих производителей спортивной экипировки в мире на 3% г/г, до $10,6 млрд, при сокращении скорректированной прибыли на акцию на 20% г/г, до $0,72. Инвесторов будет в первую очередь интересовать, как компания справляется со сбоями логистических цепочек и как на ее результаты влияет геополитическая напряженность. Мы ожидаем, что комментарии менеджмента будут в основном посвящены ситуации с цепочками поставок, включая данные о запасах товаров в наличии и в пути, а также сложностям, связанным с производством в Китае, который вновь ужесточает карантинные ограничения в связи с очередной волной эпидемии COVID-19. Кроме того, выступление представителей руководства Nike будет посвящено вопросам оптовой дистрибуции и планам ее дальнейшей оптимизации.

22 марта отчет за первый квартал представит Adobe (ADBE). Консенсус Factset предполагает повышение выручки на 16,3%, до $3,83 млрд, рост скорректированной разводненной EPS на 14%, до $3,03. Эти показатели соответствуют первоначальным целям самого разработчика ПО. Рассчитываем на сильные результаты в сегменте Digital Media, в том числе за счет расширения веб-доступности Photoshop и Illustrator, устойчивого спроса на мобильные решения и сохранения сильного импульса роста Adobe Substance. Полагаем, что Document Cloud продолжит стабильно развиваться, а рост показателей Adobe Sign может замедлиться на фоне ухудшения прогноза ключевого конкурента данного продукта DocuSign. В фокусе внимания инвесторов будет ожидания относительно роста продаж на текущий год. Отметим, что прогноз компании на 2022-й по итогам четвертого квартала оказался ниже ожиданий рынка. Также участников рынка будут интересовать прогнозы в отношении маржи, так как ожидания роста операционных расходов оказали существенное давление на котировки Adobe в течение последних месяцев.