«Открытие»: Возобновление торгов ОФЗ оказало позитивное влияние на рубль

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

· Торги акциями остаются на паузе, но возобновились торги ОФЗ. В начале дня они проходили в режиме аукциона, доходности на котором доходили до 24%. Однако затем уже в действие вступил ЦБ РФ и доходности выровнялись в соответствии с текущей ставкой регулятора. Короткие продажи запрещены, как и продажи нерезидентов. ОФЗ 26239 с погашением в июле 2031 года торговались менее 64% от номинала, а 26240 с погашением в июле 2036 года ниже 59,5% от номинала. Индекс цены российских государственных облигаций (RGBI) обновил минимум с декабря 2014 года.

· Возобновление торгов ОФЗ оказало позитивное влияние на рубль. Впрочем, для рубля также работает фактор налогового периода. Объёмы пока остаются невысокими, но рубль всё же снизил волатильность. Доллар торговался в диапазоне 101,09-105,90, а евро 107,00-117,00. По итогам дня доллар ослаб на 0,78% до 104,00, а евро на 0,14% до 114,63.

· На внешних рынках неприятие риска было достаточно резко выражено. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам выросла более чем на 15 базисных пункта выше 2,30%, а по аналогичным германским бондам почти на 10 базисных пункта до 0,47%. Для начала доллар немного слабел на заявлениях президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика. В частности, он заявил о своих ожиданиях ещё 6 повышениях ставки в текущем году и 2 в следующем. Однако затем выступал председатель ФРС Джером Пауэлл, который сообщил, что регулятор должен проявлять настойчивость во взятии инфляции под контроль. Поэтому будет использовать, если это необходимо, более широкий шаг в повышении ставки. Одним из аутсайдеров дня был египетский фунт стерлингов, который ослаб на 14%. Ещё пару недель назад J.P. Morgan предупреждал о переоценённости валюты страны на 15%. Центральный Банк Египта ответил на слабость валюты повышением ключевой ставки на 100 базисных пункта до 10,25%, но нельзя исключать новых шагов по ужесточению денежной политики. Morgan Stanley может спровоцировать ещё один валютный кризис, пророча Тунису дефолт, если продолжится текущая практика ухудшения государственных финансов. Дефолт страны инвестиционный банк прогнозирует уже в 2023 году.

По состоянию на 23:50 мск:

· DXY - 98,502 (+0,28%),

· EUR-USD - $1,1017 (-0,3%),

· GBP-USD - $1,3168 (-0,08%),

· USD-JPY - 119,49 (+0,27%).

Председатель ФРС и очередная катастрофа самолёта Boeing остановила рост американского рынка

· Намёки председателя ФРС Джерома Пауэлла на более агрессивное повышение ставки привели к тому, что индексы США завершили день в минусе. Один вариант, если повышение плавное, но совсем иной вариант при более резком повышении ставки с ростом доходностей по казначейским обязательствам до таких уровней, когда они перекрывают потенциальную доходность рынка.

· Аутсайдером дня были акции Boeing (-3,59%) на фоне катастрофы B737-800 China Eastern Airlines. Berkshire Hathaway решила прикупить страховую компанию Alleghany Corp. за $11,6 млрд. Частный инвестиционный фонд Thoma Bravo LP решил купить разработчика программного обеспечения Anaplan Inc. (+27,69%) за $10,7 млрд.

· В разрезе секторов прошедшие торги смотрятся вполне ординарно. 5 отраслевых индекса выросли и 6 снизились. Наиболее сильный рост в энергетике (+3,79%) и материалах (+0,85%), а самые большие потери в цикличных товарах (-0,76%.

По итогам торгов:

· DJIA - 34552,99 п. (-0,58%),

· S&P 500 - 4461,18 п. (-0,04%),

· NASDAQ - 13838,46 п. (-0,40%).

Власти КНР вернут малому бизнесу 1 трлн юаней налоговых возвратов

· Азиатские индексы повышались. Японская иена ослабла до многолетних минимальных значений, что стимулирует акции экспортёров.

· Японские акции демонстрировали рост. Иена торгуется уже по 120,3 за доллар. Столь существенное ослабление за последний месяц можно связать с активным выходом из японских активов в пользу американского доллара, где заметно выше доходность. Впрочем, от роста ставок за границей явно выигрывают финансовые организации, чей отраслевой индекс повышался более чем на 3%. Однако лидером дня был энергетический сектор. Нефть Brent вновь стремится к уровню $120 за баррель. Бумаги японской нефтегазовой компании Inpex подскочили более чем на 9%.

· Китайский рынок также демонстрировал оживление. Компания Alibaba решила немного улучшить настроение инвесторов, объявив о расширении программы обратного выкупа до $25 млрд. Однако лучшим подарком инвесторам стали заявления властей о том, что предприятия малого бизнеса получат до 1 трлн юань в качестве налоговых возвратов. Одновременно на совещании прозвучали очередные заявления о поддержке развития рынка капитала. Акции China Eastern Airlines теряли более 6% в Шанхае и почти 6% в Гонконге. Накануне самолёт авиакомпании B737-800 потерпел крушение. Также под давлением были бумаги полупроводниковой индустрии и новой энергетики.

По состоянию на 8:30 мск:

· NIKKEI 225 - 27182,62 п. (+1,32%),

· Hang Seng - 21652,02 п. (+2,03%),

· Shanghai Composite - 3278,74 п. (+0,77%).

Европейские обсуждения нефтяного эмбарго стимулируют нефть к росту

· Нефть дорожала, реагируя на обсуждение европейских политиков вопроса нефтяного эмбарго против России. В случае принятия данного решения в логистике поставок наступит вполне ощутимый коллапс. По причине особенностей транспортировки с рынка может временно исчезнуть до 3 млн бар. нефти и нефтепродуктов. Компенсировать поставки из РФ можно будет только морскими поставками с Ближнего Востока за счёт потребителей КНР. Естественно, возросшая конкуренция за доступную нефть приведёт к резкому подорожанию ресурса. Впрочем, против такого сценария выступают, как ФРГ, так и Венгрия.

· В JBC Energy полагают, что в марте разрыв между установленными квотами на добычу и реальным производством в ОПЕК+ составит до 1,15 млн бар. в сутки. По сути, возможности увеличения производства сохранились только у Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейта, да и то эти возможности растянуты во времени.

По состоянию на 8:50 мск:

· Brent - $119,05 (+2,97%),

· WTI - $113,02 (+2,77%),

· Алюминий - $3526,5 (+0,16%),

· Золото - $1938,5 (+0,47%),

· Медь - $10347,43 (-0,36%),

· Палладий - $2580 (+1,68%).