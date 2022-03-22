Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 22 марта: 6 478,9502 руб/1 г золота и 84,9300/1 г серебра ЦБ РФ с 22 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 6 478,9502 руб.

1 грамм серебра - 84,9300 руб.

1 грамм платины - 3 463,2000 руб.

1 грамм палладия - 8 518,3301 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 18,9202 р. (0,29%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2400 р. (0,28%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 4,0799 р. (0,12%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 74,3204 р. (0,86%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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