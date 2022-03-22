Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 22 марта: 6 478,9502 руб/1 г золота и 84,9300/1 г серебра
ЦБ РФ с 22 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
1 грамм золота - 6 478,9502 руб.
1 грамм серебра - 84,9300 руб.
1 грамм платины - 3 463,2000 руб.
1 грамм палладия - 8 518,3301 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
18,9202 р. (0,29%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,2400 р. (0,28%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
4,0799 р. (0,12%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
74,3204 р. (0,86%).
dims
/ Сибирское Информационное Агентство /
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