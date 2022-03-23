«Фридом Финанс»: Риторика ФРС становится более «ястребиной»

Аналитики «Фридом Финанс»:

Сессия 21 марта на основных американских фондовых площадках завершилась небольшим спадом. S&P 500 снизился на 0,04%, до 4461 пункта, Dow Jones скорректировался на 0,58%, Nasdaq опустился на 0,4%. Самый значительный рост показал сектор энергетики (+3,79%) на фоне позитивной динамики нефтяных котировок. Хуже прочих выглядели акции производителей циклических потребительских товаров (-0,76%), телекомов (-0,67%) и компаний сектора недвижимости (-0,52%).

Thoma Bravo поглощает Anaplan (PLAN: +27,6%) за $10,7 млрд денежными средствами. По ожиданиям, сделка будет закрыта в первом полугодии 2022-го.

Berkshire Hathaway (BRK.B: +2,12%) приобретает Alleghany (Y: +24,9%) за $11,6 млрд. Предположительно, сделка будет завершена закрыта в четвертом квартале текущего года.

Самолет модели 737-800 NG от компании Boeing (BA: -3,8%) под управлением China Eastern Airlines (CEA: -6,31%) потерпел крушение в районе Гуанси 21 марта.

На прошедшей ежегодной конференции по экономической политике NABE прозвучали «ястребиные» высказывания председателя ФРС Джерома Пауэлла. По его словам, существует очевидная необходимость оперативно перейти к нейтральной монетарной политике, а затем и к более серьезным мерам, если это потребуется. Пауэлл также отметил, что ФРС готова действовать более агрессивно и повышать ставку более чем на 25 б.п. за одно заседание при необходимости. Также он добавил, что длительный период высокой инфляции может подтолкнуть к пересмотру долгосрочных ожиданий на рынке, при этом воздержался от прояснения каких-либо деталей касательно дальнейших действий, направленных на сокращение баланса ФРС. Было лишь упомянуто, что этот вопрос может быть рассмотрен на майском совещании. Ранее на эти темы уже высказались такие спикеры ФРС, как Джеймс Буллард и Кристофер Уоллер, которые выступают за более агрессивные действия FOMC. Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик (не голосовавший) сообщил, что наметил шесть повышений ключевой ставки на 2022 год и видит сценарии, в которых инфляция может привести к более жесткой монетарной политике, чем ожидалось ранее. Данные Fedwatch от CME Group в настоящее время свидетельствуют о возможном поднятии ставки на предстоящем заседании FOMC 4 мая на 50 б.п.

Торги на площадках Юго-Восточной Азии завершились преимущественно в плюсе. Гонконгский Hang Seng вырос на 3,29%, японский Nikkei поднялся на 1,48%, но китайский CSI 300 потерял 0,08%. EuroStoxx 50 с открытия сессии растет на 0,25%.

Фьючерс на нефть марки Brent в моменте повышается до $117 за баррель. Золото торгуется по $1932 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4420–4470 пунктов.

Сегодня публикаций значимой макростатистики не ожидается.

Индекс настроений от Freedom Finance растет до 39.

S&P 500 достиг сопротивления на уровне 200-дневной скользящей средней и в ближайшее время может ее тестировать. Индикаторы RSI и MACD сигнализируют о силе «быков». В случае пробоя вверх 200-дневной средней бенчмарк может возобновить восходящее движение, обозначив завершение коррекции. На краткосрочном горизонте возможен откат до ближайшей поддержки, которая находится на отметке 4300 пунктов.

Сегодня отчет за первый квартал представит крупнейший в мире разработчик ПО для создания цифрового контента компания Adobe (ADBE). Консенсус Factset предполагает повышение выручки на 8,6%, до $4,241 млрд, а также рост скорректированной разводненной EPS на 6,4%, до $3,34. Эти показатели соответствуют первоначальным гайденсам самого разработчика. Рассчитываем на сильные результаты в сегменте Digital Media, в том числе за счет расширения веб-доступности Photoshop и Illustrator, устойчивого спроса на мобильные решения и сохранения сильного импульса роста Adobe Substance. Полагаем, что Document Cloud продолжит стабильно развиваться, а рост показателей Adobe Sign может замедлиться на фоне ухудшения прогноза ключевого конкурента данного продукта DocuSign. В фокусе внимания инвесторов будут ожидания относительно роста продаж на текущий год. Отметим, что прогноз компании на 2022-й по итогам четвертого квартала оказался ниже предварительных оценок рынка. Также инвесторов будут интересовать прогнозы в отношении маржи, так как ожидания роста операционных расходов оказали существенное давление на котировки Adobe в течение последних месяцев.