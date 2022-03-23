Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 23 марта: 6 455,7202 руб/1 г золота и 83,7700/1 г серебра ЦБ РФ с 23 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 6 455,7202 руб.

1 грамм серебра - 83,7700 руб.

1 грамм платины - 3 446,4399 руб.

1 грамм палладия - 8 515,7197 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 23,2302 р. (0,36%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,1600 р. (1,37%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 16,7600 р. (0,48%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,6101 р. (0,03%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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