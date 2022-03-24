«Фридом Финанс»: S&P 500 нацелился на рост

Аналитики «Фридом Финанс»:

Сессию 22 марта основные американские фондовые площадки завершили в зеленой зоне. S&P 500 повысился на 1,13%, до 4511 пунктов, Dow Jones прибавил 0,74%, Nasdaq поднялся на 1,95%. Почти все входящие индекс широкого рынка отрасли закрылись в плюсе. Исключением стали эмитенты из энергетического сектора (-0,66%). В лидерах роста оказались представители индустрии циклических потребительских товаров (+2,45%) и телекоммуникационные компании (+2,01%).

Alibaba Group (BABA: +11,0%) увеличила программу выкупа акций с $15 млрд до $25 млрд.

Okta Inc (OKTA: -1,8%) заявила, что в настоящее время расследует инцидент возможной утечки данных.

Nike Inc (NKE: +2,2%) отчиталась о выручке в размере $10,9 млрд и прибыли на акцию в $0,87, что превзошло оценки аналитиков.

На прошлой неделе ФРС подняла процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.), а глава финрегулятора Джером Пауэлл позднее заявил, что на следующем заседании возможно повышение сразу на 50 б.п. Инфляционное давление, которое в США бьет рекорды последних десятилетий, заставляет инвесторов переосмысливать поведение на рынках. Вчера отмечались как распродажи государственных облигаций, так и повышение интереса к акциям «стоимости». Волатильность на сырьевых рынках также способствует разгону инфляции. Несколько штатов США временно снизили налоги на бензин, администрация Байдена рассматривает возможность применения данных мер на федеральном уровне.

Доходность 10-летних трежерис остановилась на отметке 2,38%, что на 7 б.п. выше показателя, зафиксированного 22 марта. Доходность «двухлеток» выросла на 3 б.п., до 2,15%, показатель для 30-летних бумаг увеличился до 2,59%.

Торги 15 марта на площадках Юго-Восточной Азии завершились в зеленой зоне. Китайский CSI 300 вырос на 0,50%, японский Nikkei 225 прибавил 3,00%, гонконгский Hang Seng поднялся на 1,21%. EuroStoxx 50 с открытия сессии повышается на 0,20%.

Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $115,48 за баррель. Золото торгуется по $1920,7 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4500–4550 пунктов.

Сегодня выйдут данные о продажах нового жилья на рынке в США за февраль текущего года (прогноз: 810 тыс. против 801 тыс. в январе).

Индекс настроений от Freedom Finance вырос на два пункта, до 41.

S&P 500 пробил вверх 200-дневную скользящую среднюю, что является сигналом в пользу продолжения роста. RSI находится выше 40 пунктов, что не противоречит возможному развитию «бычьей» тенденции. MACD не дает сигналов к развороту.