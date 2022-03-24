«Фридом Финанс»: В фокусе внимания отчет «Распадской»

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Курс рубля к доллару на 14:00 мск 23 марта поднялся на 0,5%, до 103,5 руб., а к евро — на 0,7%, до 113,5 руб. Восстановление котировок связано с тем, что Московская биржа запретила открытие коротких позиций по наиболее ликвидным ценным бумагам российского фондового рынка. Усиление регулирования рынка при смягчении монетарных условий призвано смягчить последствия финансовых шоков. Ценовой индекс рынка ОФЗ RGBI, отражающий динамику 26 гособлигаций с дюрацией более года, снизился на 0,3%, до 107,2 пункта.

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), крупнейшими акционерами которого являются Транснефть (24%) и казахстанский КазМунайГаз (19%), предупредил о риске снижения поставок нефти втрое из-за аварии. По подсчетам Минэнерго, в период ремонта, ориентировочные срок проведения которого составят от полутора до двух месяцев, поставки могут сократиться на 1 млн баррелей в сутки. Одновременно США заявили о планах проведения интервенций на нефтяном рынке в объеме около 1 млн баррелей в сутки.

На конец второго квартала прогнозируем цену на нефть в диапазоне $85–120 за баррель. Этот прогноз может поддержать котировки Роснефти и Газпрома в случае открытия торгов в фондовой секции в ближайшие недели.

Северсталь в своем сообщении 16 марта предупредила, что в случае отказа Citigroup от проведения платежей по купону в объеме $12,6 млн по облигациям на $800 млн, выпущенным люксембургским Steel Capital SA, будет искать альтернативные способы выполнения обязательств. По данным JPMorgan Chase & Co, российские компании имеют непогашенный долг в валюте на сумму около $98 млрд и должны выплатить около $17 млрд по этому долгу в 2022 году. Ранее в марте по своим обязательствам успешно расплатились Газпром ($1,3 млрд) и Роснефть ($2 млрд).

Принадлежащий Северстали Яковлевский ГОК в 2022 году может увеличить добычу железной руды на 46%, до 5 млн тонн, и сохранить этот объем производства в 2023-м. Учитывая объем добычи железной руды, приближающийся к 20 млн тонн в год и 30%-ю долю «Северсталь Ресурс» в выручке группы, прогноз долларовой выручки Северстали» в среднесрочном периоде предполагает ее рост на 5–10%. Это важный фактор для формирования оценок справедливой стоимости акций металлургической компании.

Рынок ожидает публикации отчета ПАО «Распадская» по МСФО за 2021 год. Наш прогноз выручки, EBITDA и чистой прибыли компании составляет 167 млрд руб., 95,5 млрд и 66,8 млрд.

В среду во второй половине ожидаем продолжения восстановления курса рубля к доллару США и евро. Прогнозный диапазон для пар USD/RUB и EUR/RUB за закрытие торгов 24 марта: 99,5–106,5 и 112,1–116,55.