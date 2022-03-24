Комментарии

«Открытие»: Российский рынок на низком старте

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

Возобновление торгов акциями, даже из ограниченного списка, это позитивный момент для возвращения рынка к нормальному функционированию. Однако в первые дни не стоит ждать каких-то естественных движений, так как в первые дни продолжится разруливание проблем с обязательствами клиентов и брокеров. ЦБ РФ заранее предупреждал о предоставлении необходимой ликвидности значимым компаниям, поэтому крупные брокеры с банковским участием проблем испытывать не будут. Кроме того, остаётся неясным то, как будут использоваться средства ФНБ, выделенные на покупку акций - будет ли это выкуп широким фронтом, или средства подключатся лишь для точечной поддержки. В любом случае, мы пока не ждём выдающейся динамики роста, допуская просадку индекса МосБиржи от 10% и более.

Российский рынок на низком старте

 ·         Российский рынок готовиться к возобновлению торгов. Прошедший день оказался весьма насыщен событиями. Отрадно, что с 24 марта возобновятся торги акциями, хотя и в ограниченном режиме.

·         Торги на Московской Бирже будут проходить с 9:50 до 14:00 мск, короткие продажи запрещены. Торги на срочном рынке контрактами на индекс Московской биржи и отдельные акции, входящие в индекс Московской биржи, будут проводиться в период с 10:00 до 14:00 мск в обычном режиме. По остальным инструментам торги на Московской бирже пройдут в режиме, аналогичном установленному на  23 марта 2022 года.

·         Перечень акций: АФК «Система», «Аэрофлот», «АЛРОСА», МКБ, «Северсталь», «Детский мир», EN+, «ФСК ЕЭС», «Газпром», «Норникель», «РусГидро», «Интер РАО», «ЛУКОЙЛ», «Магнит», ММК, «Мосбиржа», МТС, НЛМК, «НОВАТЭК», «ФосАгро», ПИК, «Полюс», «Роснефть», «Ростелеком», «РУСАЛ», «Сбербанк», «Сургутнефтегаз», «Татнефть», «Транснефть», ВТБ.

·         Другим ключевым событием дня стало поручение президента перевести контракты «Газпрома» со странами из списка недружественных на оплату в рублях. В последствии аналогичное может быть применено к прочим экспортным поставкам. Мера давно ожидаемая, но в сложившихся условиях вполне логичная.

·         Совет директоров «Распадской», как и многих других компаний, принял решение не выплачивать дивиденды за 2021 год. Выручка компании по МСФО выросла за 2021 год в 3,6 раза до $2,1 млрд. Чистая прибыль выросла в 4,9 раза до $875 млн. Показатель EBITDA составил $1,3 млрд. Комментарий главного аналитика по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексея Павлова: «Распадская» продемонстрировала ожидаемо сильные финансовые результаты за 2021 год на фоне благоприятной конъюнктуры на рынке угля. При этом, даже несмотря на выплату щедрых промежуточных дивидендов и покупку "Южкузбассугля" в начале года за $906 млн., компания на конец года сократила чистый долг практически до нуля. При этом основная причина отказа от финальных дивидендов по видимому связана с невозможностью перечислить их основным акционерам из-за блокировки трансграничных переводов российскими финансовыми властями. Сама компания сообщила о необходимости обеспечить запас ликвидности в период нестабильной геополитической ситуации, что также выглядит логично. Напомним, что за III квартал компания выплатила дивиденды в размере 28 рубля на акцию, за I полугодие - 23 рубля на акцию.

·         Поручение президента по переходу на рубли в оплате за поставляемый российский газ ряду европейских потребителей сыграло в пользу рубля. Курс национальной валюты заметно укрепился. Если днем торги протекали возле отметок 104 за доллар и около 114,5 за евро, то по итогам дня доллар ослаб на 5,61% до 97,94, а евро на 5,67% до 108,01.

·         На внешних рынках происходил откат в доходностях по защитным инструментам. Доходность 10-летних казначейских обязательств США снизилась более чем на 6 базисных пункта до 2,32%, а по аналогичным германским бондам на 4 базисных пункта до 0,466%. Индекс доллара незначительно повышался за счёт слабости евро. Впрочем, также продолжила слабеть иена, которая к вечеру теряла около четверти процента и торговалась около 121,1 за доллар.

По состоянию на 23:50 мск:

·         DXY - 98,615 (+0,09%),

·         EUR-USD - $1,1009 (-0,17%),

·         GBP-USD - $1,3207 (-0,42%),

·         USD-JPY - 121,14 (+0,27%).

·         Торги в США завершились солидным снижением индексов. Дорожающая нефть и призывы представителей ФРС к более агрессивному ужесточению денежной политики окончательно остановили выкуп рынка после геополитического провала.

·         Президент ФРБ Кливленда Лоретта Мейстер заявила, что центральный банк будет вынужден прибегнуть к повышению ставки сразу на 50 базисных пунктов в течение текущего года, а также рынку стоит приготовиться к сокращению баланса. Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли поддержала заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла о вероятности повышения ставки более широким шагом.

·         В сфере макроэкономики неприятный сюрприз в виде снижения продаж новых домов за февраль на 2%. Ставки ещё не успели сильно повыситься, но весьма высокие темпы роста цен на жилую недвижимость уже тормозят спрос.

·         Акции Adobe упали на 9,3% на фоне прогнозов финансовых потерь из-за приостановки работы в РФ и Белоруссии. General Mills (+2,5%) отчиталась о росте прибыли до $0,84 на акцию, что оказалось выше ожиданий Wall Street на $0,06. Бумаги Boeing просели на 2,6% на фоне свидетельств вероятных технических причин недавнего крушения самолёта B737-800 в Китае.

·         Секторы энергетики (+1,74%) и коммунальных услуг (+0,17%) оказались единственными среди растущих. Наиболее сильное снижение было в финансах (-1,84%) и здравоохранении (-1,77%).

По итогам торгов:

·         DJIA - 34358,50 (-1,29%),

·         S&P 500 - 4456,24 п. (-1,23%),

·         NASDAQ - 13922,60 п. (-1,32%).

Китай получил очередное санкционное предупреждение из США

 ·         Азиатские рынки торговались преимущественно в минусе. Говорить о коррекции пока рано, так как снижение было незначительным. Однако дальнейшее ослабление иены уже не стимулирует японские акции, а в Китае обеспокоены санкционной риторикой США в адрес Пекина.

·         Президент США Джо Байден предостерёг Китай от использования бизнес возможностей, возникших в результате санкций США и Европы в отношении РФ. Соответственно, он полагает, что Китай обязан воздержаться от нарушений экспортного контроля, или помощи в проведении финансовых транзакций. Фокус внимания был сделан на поставках полупроводниковой продукции с использованием технологий США. Секторы потребления, информационных технологий, полупроводниковой индустрии и новой энергетики теряли более 1,5%. Даже рост прибыли Tencent на 60% в последний квартал не спасло бумаги от просадки на 3%, так как компания сообщает о замедлении темпов роста выручки. Бумаги застройщика Sunac China теряли почти 6% на новостях о желании компании растянуть выплаты по своим обязательствам.

·         Японский рынок весьма резво снижался в утренние часы, демонстрируя рост лишь в секторе энергетики. Затем инвесторы нашли в себе силы для выкупа просадки, поскольку продолжающееся ослабление иены явно работает в пользу экспортных компаний. Слабее всех оказались бумаги судоходных корпораций. Kawasaki Kisen, Mitsui O.S.K. Lines и Nippon Yusen теряли более 7,5%. Бумаги Toyota повышались более чем на 2,0% на новостях о программе обратного выкупа в объёме 100 млрд иен. Акции Toshiba дорожали на 1%. Акционеры проголосовали против выделения подразделения по выпуску электроники в отдельный бизнес и предпочитают вариант с продажей активов крупному инвестору.

По состоянию на 8:40 мск:

·         NIKKEI 225 - 28072,06 п. (+0,11%),

·         Hang Seng - 22192,40 п. (+0,17%),

·         Shanghai Composite - 3261,50 п. (-0,29%).

 Состояние глобального рынка способствует дальнейшему росту цены нефти

 ·         Нефть немного дешевела на азиатском отрезке торгов, но это после взлёта котировок более чем на 5% днём ранее. На текущий момент у нефти заметно больше поводов для роста, чем для снижения. Авария из-за шторма на отгрузочном терминале КТК в Новороссийске лишила рынок поставок около 1,1 млн бар. в сутки. Добровольный отказ от российских поставок в Европе можно оценить на уровне от 1,0 млн бар. в сутки и более. При этом ещё до геополитического обострения дефицит глобального предложения оценивался на уровне около 1,0 млн бар.

·         Отчёт по запасам в США оказался на стороне «быков». Согласно данным Минэнерго США, на конец недели до 18 марта коммерческие запасы нефти в США сократились на 2,5 млн бар. Запасы бензина упали на 3,0 млн бар., а дистиллятов на 2,1 млн бар. Стратегические резервы сократились на 4,2 млн бар. до 571,3 млн бар. Примечательно то, что высокие цены пока не влияют на активность производства. Внутренняя добыча в США осталась на уровне 11,6 млн бар.

·         Рост котировок нефти остановился на фоне заявлений советника Белого дома Джейка Солевана о прогрессе на переговорах с Ираном. Иранская госкомпания NIOC уже начала переговоры с бывшими потребителями в Индии и Ю. Кореи. Однако надежды на то, что иранская нефть способна быстро компенсировать текущий дефицит слабо оправданы. Лишь в перспективе 6-12 месяцев рынок может рассчитывать на дополнительные 1,0-1,3 млн бар.

По состоянию на 9:00 мск:

·         Brent - $121,99 (+0,32%),

·         WTI - $114,73 (-0,17%),

·         Алюминий - $3685 (+0,88%),

·         Золото - $1938,4 (+0,06%),

·         Медь - $10535,93 (+0,05%),

·         Палладий - $2547,5 (+1,12%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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