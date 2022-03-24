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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 24 марта: 6 408,4102 руб/1 г золота и 83,2000/1 г серебра

ЦБ РФ с 24 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 6 408,4102 руб.
  • 1 грамм серебра - 83,2000 руб.
  • 1 грамм платины - 3 396,3301 руб.
  • 1 грамм палладия - 8 507,4004 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 47,3102 р. (0,73%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5700 р. (0,68%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 50,1099 р. (1,45%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 8,3197 р. (0,10%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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