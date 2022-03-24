Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 24 марта: 6 408,4102 руб/1 г золота и 83,2000/1 г серебра ЦБ РФ с 24 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 6 408,4102 руб.

1 грамм серебра - 83,2000 руб.

1 грамм платины - 3 396,3301 руб.

1 грамм палладия - 8 507,4004 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 47,3102 р. (0,73%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5700 р. (0,68%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 50,1099 р. (1,45%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 8,3197 р. (0,10%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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