«Фридом Финанс»: В фокусе внимания — динамика доходов эмитентов

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торговая сессия 23 марта завершилась снижением основных американских фондовых индексов. S&P 500 скорректировался на 1,23%, до 4456 пунктов, Dow Jones опустился на 1,29%, Nasdaq снизился на 1,32%. Большинство секторов индекса широкого рынка закрылись в минусе. Исключением стали энергетические компании (+1,74%) и провайдеры коммунальных услуг (+0,17%). Наиболее заметное снижение котировок продемонстрировали сектора финансов (-1,84) и здравоохранения (-1,77%).

General Mills (GIS: +2,5%) повысила прогнозы основных продаж и прибыли на полный финансовый год. Менеджмент подчеркнул высокий спрос и рост цен на продукцию.

Tencent Holdings (TCEHY: -5,4%) сообщила о самом низком приросте выручки с 2004 года вследствие ужесточения ограничений со стороны китайских регуляторов. Тем не менее компания показала уверенный рост чистой прибыли, превзойдя ожидания.

Adobe (ADBE: -9,3%) отчитался за первый квартал 2022 финансового года, превзойдя консенсус-прогноз выручки и прибыли, однако менеджмент представил гайденс на второй квартал слабее общерыночных ожиданий.

Согласно оценке JPMorgan, около 50% мировых ЦБ повысили ключевые процентные ставки в последнем квартале. Сегодня участники рынка, по данным CME FedWatch, ожидают увеличения ставки ФРС на 50 базисных пунктов (б.п.) как на майском, так и на июньском заседаниях FOMC. Goldman Sachs уже изменил прогноз в соответствии с новыми рыночными ожиданиями, включив в модель повышение ставки на 50 б.п. на следующих двух заседаниях и на 25 б.п. на остальных четырех в 2022 году. В среду президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер предположила, что для контроля инфляции целесообразно поднять ставку до 2,5% в этом году и продолжить цикл ужесточения монетарной политики в 2023 году. Местер также заявила, что регулятор может одновременно начать сокращение баланса, не вызвав дестабилизации на финансовых рынках. В то же время отмечено, что сроки и темпы ужесточения ДКП будут зависеть от влияния геополитических факторов на среднесрочные перспективы экономики США. По нашей оценке, текущие рыночные ожидания завышены и ФРС будет руководствоваться также изменением инфляционных ожиданий, которые могут снизиться во второй половине текущего года.

На фондовом рынке наблюдается повышение интереса к акциям как инструменту хеджирования инфляционных рисков на фоне активных усилий мировых центральных банков в борьбе с высокими темпами роста цен. Как следствие, фокус внимания инвесторов смещается на динамику доходов эмитентов. По оценкам Credit Suisse и UBS Global, высокая инфляция и поднятие цен корпорациями на товары и услуги в условиях устойчивого роста реального ВВП создают потенциал дальнейшего увеличения выручки компаний. Поддержанию маржинальности на фоне удорожания сырья и материалов способствует гибкая ценовая политика и эффект операционного рычага.

Биржевые площадки АТР продемонстрировали разнонаправленную динамику индексов. Японский Nikkei прибавил 0,25%, китайский CSI 300 потерял 0,59%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,94%. EuroStoxx 50 с открытия торгов скорректировался на 0,08%.

Цена фьючерса на нефть марки Brent повысилась до $118 за баррель. Золото торгуется у отметки $1941 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4430–4500 пунктов.

Сегодня будут опубликованы индексы деловой активности (PMI) в производственном секторе и сфере услуг США. Ожидается небольшое снижение показателей до 56,3 и 56,0 пункта соответственно.

Индекс настроений от Freedom Finance остается на уровне 41 пункта.

После пробоя уровня сопротивления S&P 500 ожидаемо скорректировался и, вероятно, продолжит тестировать 200-дневную скользящую среднюю. Пока «быки» сохраняют позиции. Об этом свидетельствует нахождение RSI выше нейтрального уровня 50 пунктов и восходящее движение индикатора MACD. Закрепление индекса широкого рынка выше психологически значимых 4500 пунктов может способствовать сохранению растущего тренда в краткосрочной перспективе. В то же время не исключен откат бенчмарка до ближайшей поддержки на отметке 4300 пунктов.