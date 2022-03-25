«Фридом Финанс»: Ожидаем продолжения позитивной динамики на российском рынке

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи на торгах 24 марта к 13:30 мск прибавлял 4,5% на фоне активного роста нефтяных цен и позитивной динамики на премаркете в США. Рубль в паре с долларом укрепляется на 1,6%, до 96,8, а в паре с евро — на 2%, до 106,2.

Лучше рынка торговались обыкновенные акции Фосагро (+29%) и Татнефти(+20,7%) в аутсайдерах оказались бумаги Аэрофлота (-4%) и Транснефти (-6,6%).

Я рассчитываю, что выручка РФ от экспорта газа в дальнее зарубежье в 2022 году составит около $180 млрд. Эта оценка основана на комментариях специалистов Reuters, ценах на TTF и ожидаемых объемах поставок. Реализация поручения президента правительству «в самое короткое время» перевести в рубли платежи за газ для недружественных государств, будет эквивалентна формированию спроса на российскую валюту в 2–4% от годового оборота валютой секции Мосбиржи, который повысится приблизительно до 400 трлн руб. с прошлогодних 319,8 трлн. Эта величина соответствует соотношению между планируемым объемом вложений ФНБ на фондовом рынке РФ и его капитализацией, которые выступают значимым фактором балансировки рыночных рисков. Важнее для рынка то, что указанная мера фактически подтверждает наметившееся после решения об обязательной репатриации изменение в стратегии экономического руководства РФ, связанной с отказом от политики слабого рубля.

Учитывая сложность реализации задачи по изменению валютной структуры выручки экспортеров, вчерашнее поручение президента носило, полагаю, характер вербальной интервенции. Риторика Владимира Путина направлена на поддержку цен ключевого для российской экономики рынка в условиях анонсированных регуляторами США планов продаж нефтяных резервов для снижения цен на углеводородное сырье. Исходя из текущего курса ЦБ и ряда важных для нефтяных цен рыночных и макроэкономических факторов, прогнозирую для пары USD/RUB диапазон 93–104 на ближайшие две-четыре недели.

Погрузка нефти на терминале принадлежащего Транснефти (доля: 24%) и казахстанскому КазМунайГазу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) полностью остановлена из-за аварии. Ремонту мешают санкции. Замминистра энергетики Павел Сорокин полагает, что на восстановительные работы потребуется полтора-два месяца, а рынок недополучит 1,2 млн баррелей нефти в сутки. На этом фоне прогнозы выручки и чистой прибыли Транснефти текущий год могут быть снижены. Мы сохраняем свои ориентиры на консервативном уровне 1000 млрд и 176 млрд руб. соответственно. Индикативная неофициальная среднесрочная оценка справедливой стоимости привилегированной акции компании — 184 964 руб.

Татнефть ввела в эксплуатацию скважины на Верхне-Уратьминском и Макаровском участках в Татарстане. План на 2022 год предполагает добычу на этих месторождениях 160 тыс. тонн нефти. В 2021-м компания нарастила добычу нефти на 7% г/г, до 27,8 млн тонн. Из них 27,5 млн тонн добыто в Татарстане. В 2022 году группа планирует добыть 28,3 млн тонн нефти с учетом действия ограничений ОПЕК+ и прогнозов по добыче сверхвязкой нефти в объеме 3,4 млн тонн. 300 тыс. тонн компания произведет за рубежами Татарстана. Чистая прибыль Татнефти за 2021 год выросла в 1,9 раза, достигнув 198,412 млрд руб. В октябре-декабре 2021 года повышение чистой прибыли в основном было обусловлено увеличением объема продаж нефтепродуктов. Выручка и EBITDA Татнефти за 2021 год поднялись в 1,6 раза, достигнув рекордных 1,265 трлн руб., и составив 293,18 млрд руб. соответственно. Эти результаты оказались вблизи наших прогнозов. Рассчитываем, что за 2022 год выручка, EBITDA и чистая прибыль Татнефти увеличатся до 1 765 млрд, 435 млрд и 348 млрд руб. Это позволит целевым ценам по акциям компании с запасом перерастать ожидаемый негативный эффект от повышения страновых рисков РФ и дисконт, обусловленный нерыночными факторами, которые для Татнефти оставляют 15%. Таргеты по обыкновенной и привилегированной акциям Татнефти — 591 и 579 руб. Возможно их повышение при сохранении неизменных оценочных рисков.

Норникель и Русал по рекомендации Минпромторга зафиксировали цены на никель и алюминий в России. Норникель определил фиксированную цену на основе средних расценок на металл в феврале для российских потребителей. Эта цена останется без изменений с марта по май. Русал также будет продавать алюминий на внутреннем рынке по февральским ценам. Для нас принятые меры были ожидаемы. Сохраняем прогноз выручки, EBITDA и чистой прибыли Русала на 2022 год на уровне $15,8 млрд, $3,3 млрд и $3,8 млрд. При стабилизации текущих цен на алюминий чистая прибыль компании за текущий год может превысить $4 млрд. Выручку, EBITDA и чистую прибыль Норникеля на 2022-й закладываем на уровне $17,8 млрд, $10,2 млрд и $765 млрд соотвественной. Среднесрочный таргет по обыкновенной акции Русала — 91,81 руб., цель по обычке Норникеля — 28993 руб.

До конца дня прогнозируем продолжение позитивной динамики на отечественном фондовом рынке. Ориентир на закрытие по индексу Мосбиржи: 2480–2600 пунктов. Целевые диапазоны на конец дня для пар USD/RUB и EUR/RUB: 95,5–102,5 и 104,1–110,55 соответственно.