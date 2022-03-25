«Фридом Финанс»: Инвесторы встретили начало торгов с воодушевлением

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торги на Московской бирже 24 марта проходили преимущественно в зеленой зоне. Основной рублевый бенчмарк вырос на 4,37%, индекс голубых фишек прибавил 21,2%, однако РТС, напротив, потерял 9%.

Лучше рынка выглядели Фосагро (+26,62%), Татнефть (+20,11%) и НОВАТЭК (+18,48%). В аутсайдерах оказались бумаги Аэрофлота (-16,44%), Интер РАО ЕЭС (-6,94%) и префы Транснефти. (-6,06%).

Начало торгов российскими акциями инвесторы встретили с воодушевлением: объемы покупок в стаканах достигали десятков миллиардов рублей. Фактором, поддерживающим позитивные настроения покупателей, также остаются ожидания финансовой помощи крупнейшим российским компаниям со стороны ЦБ в форме выкупа их акций на 1 трлн руб. В результате запрета коротких продаж торгуемых сегодня бумаг за первый час после начала сессии рынок вырос на 12%.

Бумаги Фосагро вырвались в лидеры роста на фоне стремительного удорожания удобрений из-за ожидаемого снижения поставок из РФ. Акции Аэрофлота выглядели хуже рынка, поскольку перспективы международных перелетов остаются туманными, что может привести к снижению прибыли компании в ближайшие годы. В текущем году Аэрофлот переориентирует свои рейсы на внутренние, из-за чего ожидается снижение объема перевозок на 10–15%. Кроме того, в будущем возникнут проблемы с техническим обслуживанием лизинговых самолетов, в особенности американских, в связи с чем сроки их использования заметно сократятся.

Brent потеряла 1,2%, снизившись до $120,14 за баррель. На наш взгляд, нефть продолжит торговаться в восходящем тренде на фоне ожиданий возможного отказа от поставок российских энергоресурсов в Европу и глобального дисбаланса спроса/предложения. В ближайшее время мы ожидаем, что котировки эталонной североморской смеси достигнут $130 за бочку.

Пары USD/RUB и EUR/RUB торгуются по 96,25 (-1,52%) и 107,54 (+9,5%) соответственно. Рубль укрепляется на фоне поддержки со стороны правительства. Правило о продаже экспортерами 80% валютной выручки еще не отменяли, но к нему добавили новое требование продавать российский газ в недружественные страны за рубли. На этой новости российская валюта заметно укрепилась к доллару. Мы полагаем, что в дальнейшем это правило может значительно увеличить спрос на рубли, обеспечив российскую валюту драйверами для дальнейшего роста на фоне реального изменения соотношения спроса и предложения. Мы ожидаем, что пары USD/RUB и EUR/RUB завершат текущую торговую сессию на валютном рынке в диапазонах 95–100 и 105–110 соответственно.