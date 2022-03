Комментарии «Открытие»: Отказ от выплаты дивидендов становится общей тенденцией российских компаний Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Отказ от выплаты дивидендов становится общей тенденцией российских компаний · Первые после перерыва торги на акциями на Московской Бирже состоялись. Далеко не всё прошло гладко и прозрачно. В первые минуты индекс МосБиржи взлетел до 2761,17 п. Максимум по индексу РТС состоялся на уровне 907,72 п. Естественно, что долларовый индекс торговался в минусе по чисто техническим причинам. Рубль 25 февраля закрыл день на уровне 83,0 за доллар. Регулярно включался режим дискретных торгов по отдельным бумагам. Можно говорить о принудительном закрытии коротких позиций, открытых ещё до запрета. · По итогам торгов 24 марта индекс МосБиржи - 2578,51 п. (+4,37%), а индекс РТС - 852,64 п. (-9,0%). Объём сделок на основной секции составил 100,222 млрд рублей. · В целом, мы уже разбирали динамику акций в обзорах предыдущего дня, поэтому сосредоточимся на тех вещах, которые имеют долгосрочное значение, или не были покрыты в предыдущих обзорах. · Московская Биржа сообщила об изменении риск-параметров на фондовом рынке и рынке депозитов. С 4 апреля 2022 года решением НКО НКЦ (АО) на фондовом рынке и рынке депозитов исключаются из перечня ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения исполнения обязательств по сделкам с частичным обеспечением, следующие ценные бумаги: Microsoft Corporation, Cisco Systems, Intel Corporation, salesforce.com, Visa, Apple, Chevron Corporation, NIKE, Johnson & Johnson, Merck & Co., The Procter & Gamble Company, The Goldman Sachs Group, Verizon Communications, Honeywell International, 3M Company, Amgen, Walmart, American Express Company. · Совет директоров ЛСР рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 год. Таким образом, тенденция на удержание дивидендов становится всеобщей и ожидания по акциям стоит корректировать в соответствии с высокой вероятностью удержания выплат акционерам. В 2021 году ЛСР увеличила чистую прибыль по МСФО на 35,3% до 16,272 млрд рублей. Выручка увеличилась на 10,6% до 130,515 млрд рублей. · Торги на Московской Бирже 25 марта 2022 года пройдут 33 акциями в период с 9:50 до 14:00 мск. По указанным бумагам будет установлен запрет коротких продаж. Также пройдут торги облигациями федерального займа в режиме основных торгов в период с 9:50 до 18:50 мск (9:50 - 10:00 мск аукцион открытия, 10:00 - 18:40 мск торговый период, 18:40 - 18:50 мск аукцион закрытия), а также с 9:30 до 19:00 мск в режиме переговорных сделок / режиме переговорных сделок с ЦК. Кроме того, будут проводиться торги фьючерсными контрактами на корзину ОФЗ, а также на индекс RGBI (индекс государственных облигаций Московской Биржи). · Допустят к торгам иные акции, за исключением включенных в индекс Московской Биржи, корпоративные облигации, еврооблигации, суверенные еврооблигации Российской Федерации, региональные и муниципальные облигации, а также иные срочные контракты - в режиме переговорных сделок / режиме переговорных сделок с ЦК. Торги на срочном рынке контрактами на индекс Московской Биржи и отдельные акции, входящие в индекс Московской Биржи, будут проводиться в период с 10:00 до 14:00 мск в обычном режиме. · Рубль продолжил укрепляться на фоне прояснения перспектив российского экспорта и потенциала перехода на оплату российских поставок в национальной валюте. Импортёры российского газа пока выражают недоумение по вопросу использования рубля, но вряд ли подобные претензии предъявляются Канаде, или Австралии. Американские очередные санкции в отношении российского золота сравнимы с запретами по евро и доллару, но вряд ли остановят иных российских партнёров по торговле, поскольку данный актив не является подотчётным США. Итог дня для доллара ослабление на 0,75% до 97,00, а для евро ослабление на 1,12% до 106,80. · На внешних рынках вновь растут доходности по основным облигациям. Условия для ускорения инфляции, а то и стагфляции в мире продолжают усиливаться. Доходность по американским 10-летним долговым обязательствам выросла почти на 4,5 базисных пункта до 2,34%, а по аналогичным германским бумагам почти на 7 базисных пункта до 0,534%. Таким образом, ФРГ более не может пользоваться сверх выгодным заимствованием с отрицательной ставкой. Шведская и норвежская кроны были лидерами в Европе. ЦБ Норвегии повысил ставку до 0,75% и теперь ожидает её на уровне 2,5% к концу 2023 года вместо прежнего ориентира 1,75%. Иена теряла более 0,9% и добралась уже до уровня почти 122,23 за доллар. В Банке Японии продолжают поддерживать идею, что ослабление валюты это хорошо для экономики. Тем более, что подобная тенденция курса может спровоцировать долгожданную инфляцию, которая полезна для сжигания колоссального японского госдолга. Впрочем, есть и вероятные риски, а именно снижение статуса японской валюты в международных резервах и повышение стоимости кредитования экономики с одновременным ростом стоимости импорта сырья. По состоянию на 23:50 мск: · DXY - 98,8 (+0,19%), · EUR-USD - $1,0998 (-0,05%), · GBP-USD - $1,3188 (-0,13%), · USD-JPY - 122,35 (+0,99%). Представители ФРС немного смягчили «ястребиную» риторику · Торги в США завершились ростом индексов. Инвесторы, с одной стороны, обрадованы позицией НАТО не вмешиваться физически в геополитический кризис, а, с другой, довольны проявлением союзнической солидарности в рамках НАТО. · Представители ФРС добавили оптимизма. Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что ожидает 7 повышений ставки на 25 базисных пункта в текущем году, но при этом отметил вероятность перестараться в вопросе ужесточения денежной политики. Президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс ожидает схожего сценария с еще 3 повышениями в 2023 году, но не шаги в размере 50 базисных пункта. · Макроэкономическая статистика оказалась противоречивой. Число первичных обращений за пособием по безработице упало на 28 тыс. за прошлую неделю до 187 тыс., что является минимальным значением с 1969 года. Объём заказов на товары длительного пользования сократился на 2,2% за февраль, а без учёта оборонных заказов на 2,7%. В обоих случаях снижение оказалось более значительным, чем прогнозировали экономисты. Деловая активность, напротив, демонстрирует рост уже в марте. По предварительной оценке, индекс деловой активности в сфере услуг повысился до 58,9 п. с 56,5 в феврале, а производственный PMI поднялся до 58,5 п. с 57,3 п. в феврале. · Из корпоративных событий отметим рост акций Uber на 4,96% на новостях о том, что компания договорилась о подписке в своём приложении всех водителей такси в Нью-Йорке. KB Home (-4,58%) отчиталась хуже прогнозов, а менеджмент указывает на проблемы с логистикой и дефицит строителей, что препятствует вводу в эксплуатацию объектов. · Все секторы S&P 500 показали рост. Самыми сильными были коммуникации (+1,69%), информационные технологии (+2,71%) и материалы (+1,96%). По итогам торгов: · DJIA - 34707,94 п. (+1,02%), · S&P 500 - 4520,16 п. (+1,43%), · NASDAQ - 14191,84 п. (+1,93%). Азиатские рынки устали от ожиданий конкретики стимулов в Китае · Азиатские рынки преимущественно снижались. Японские акции корректировались после 8 дней роста, а в Китае очередные беспокойства по поводу государственного регулирования. · Не так давно китайские власти обещали уладить вопрос доступа аудиторских структур к данным компаний, чьи акции обращаются на американском рынке. Однако американский регулятор по бухгалтерской отчётности пока не может подтвердить готовность предоставить доступ в рамках новых американских требований. В Гонконге технологичный сектор терял более 2,5%. Также потери более 2% были в здравоохранении, транспорте и новой энергетике. В какой-то мере можно говорить о том, что рынок устал от ожиданий конкретики по новым стимулирующим мерам, которые были объявлены на прошлой неделе. · Японские акции имеют более конкретные поводы для снижения. Накануне иена слабела до 122,3 за доллар. Новый день японская валюта встречает укреплением на 0,6%. Кроме того, рост рынка продолжается уже 8 сессий подряд, что провоцирует некоторых участников торгов на фиксацию прибыли. Бумаги Sumitomo Mitsui Financial Group теряли более 1% на новостях об аресте менеджеров брокерского подразделения SMBC Nikko Securities по обвинениям в манипуляциях рынком. Акции производителя промышленных роботов Fanuc дорожали более чем на 1% после объявления программы обратного выкупа. По состоянию на 8:40 мск: · NIKKEI 225 - 28098,81 п. (-0,04%), · Hang Seng - 21393,18 п. (-2,52%), · Shanghai Composite - 3216,67 п. (-1,03%). США и союзники планируют новые распродажи нефти из стратегических резервов · Нефть торговалась без существенной волатильности. Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявил о том, что работа терминала КТК в Новороссийске будет восстановлена на треть уже в пятницу. ОПЕК довела до сведения Брюсселя, что эмбарго на поставки российской нефти негативно скажется на потребителях. Впрочем, некоторые источники утверждают, что в сообщении нефтяного Картеля присутствуют более жёсткие формулировки, которые говорят о проблемах нефтяного баланса. Однако рынком можно управлять не только физической нефтью, но и бумажной. Intercontinental Exchange повысила гарантийные требования по майским фьючерсным контрактам Brent на 19%. То есть данный шаг призван препятствовать построению массивных спекулятивных позиций. · Министр энергетики США Дженнифер Гланхольм заявила накануне о том, что Вашингтон и союзники продолжают обсуждать дальнейшие продажи нефти из стратегических резервов. Однако напомним, что американские стратегические резервы нефти уже упали до минимального значения за 20 лет. Ожидается, что в пятницу США обнародуют детали соглашения по поставкам СПГ в Европу на ближайшие два года. Однако СПГ вряд ли облегчит дефицит нефти и нефтепродуктов. В Голландии и Австрии уже ввели ограничения на продажу дизельного топлива, а в Голландии ещё на высокооктановый бензин. По состоянию на 9:00 мск: · Brent - $119,28 (+0,21%), · WTI - $112,53 (+0,17%), · Алюминий - $3595 (-0,79%), · Золото - $1958,9 (-0,17%), · Медь - $10448,84 (-0,06%), · Палладий - $2525 (-0,22%). info4

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

