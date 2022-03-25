«Фридом Финанс»: Первая сессия после паузы прошла успешно

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

После месячного перерыва возобновились торги акциями. Лидерами роста стали акции Фосагро (+26,62%). Наибольшее падение продемонстрировали котировки Аэрофлота (-16,44%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 95–100.

Потенциал роста не исчерпан. Мы позитивно оцениваем итоги прошедшей сессии. Маржин-коллы не привели к обвалу рынка, в большинстве бумаг наблюдалась существенная поддержка, объемы покупок в «стаканах» достигали десятков миллиардов рублей. Это сыграло важную роль — стимулировало покупателей. В торгах приняли участие 500 тыс. частных инвесторов. В ближайшие дни ожидаем повышенную волатильность.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Лидерами роста в ходе сессии 25 марта могут стать акции компаний черной металлургии, продолжится позитивная динамика котировок нефтегазового сектора. Пара USD/RUB, вероятнее всего, будет торговаться в диапазоне 95–105.