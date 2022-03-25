Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 25 марта: 6 008,8301 руб/1 г золота и 77,2400/1 г серебра ЦБ РФ с 25 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 6 008,8301 руб.

1 грамм серебра - 77,2400 руб.

1 грамм платины - 3 162,0500 руб.

1 грамм палладия - 7 920,5698 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 399,5802 р. (6,24%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 5,9600 р. (7,16%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 234,2801 р. (6,90%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 586,8304 р. (6,90%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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