«Фридом Финанс»: Инвесторы отдают предпочтение акциям

Аналитики «Фридом Финанс»:

Сессию 24 марта основные американские фондовые площадки завершили в зеленой зоне. S&P 500 прибавил 1,43%, достигнув 4411 пунктов, Dow Jones вырос на 1,02%, Nasdaq повысился на 1,93%. Все сектора, входящие в индекс широкого рынка, закрылись в плюсе. В лидерах роста оказались эмитенты из ИТ-отрасли (+2,71%) и сырьевые компании (+1,96%).

Nikola (NKLA: +5,7%) провела презентацию, на которой был анонсирован старт производства грузовиков BEV: в текущем году планируется выпустить 300–500 единиц. Uber Technologies (UBER: +4,96%) заключила соглашение о добавлении всех такси Нью-Йорка в свое приложение, подчеркнув, что это поможет снизить нехватку водителей и скорректировать высокие тарифы. Apple (AAPL: +2,27%) планирует запустить бизнес по подписке на оборудование для iPhone уже в этом году.

За последние несколько лет страны ЕС начали отказываться от собственного производства нефти и газа, что привело к постепенному росту зависимости от российского импорта. В итоге в 2021 году доля поставок из России достигла 47%. С учетом недавних требований РФ платить за газ в рублях и соответствующих дополнительных транзакционных издержек страны Европы намерены искать выходы на сторонние рынки, в первую очередь США, с которыми ведутся переговоры о поставках СПГ. Энергетический шок, вызванный резкими скачками цен на газ (+42% с начала года), мо жет способствовать усилению глобальных рыночных позиций американских нефтегазовых компаний. Однако восстановление добывающих мощностей, а также переориентация на экспорт в Европу могут занять определенное время. При этом президент Байден и Министерство энергетики США уже высказались в пользу сотрудничества с ЕС и намерены начать продажи из стратегических запасов.

Вчера Нил Кашкари, представитель Федрезерва в Миннеаполисе, заявил о возможном семикратном подъеме ставок в текущем году. Такая ситуация провоцирует переток капитала с долгового рынка в акции. В целом перспективы экономики США вызывают у рынка определенные опасения.

Доходности «двухлеток» и 10-летних трежерис снизились на 1 б.п., составив 2,13% и 2,34%, соответственно. Показатель для 30-летних бумаг остался на уровне 2,52%.

Торги 17 марта на площадках Юго-Восточной Азии завершились разнонаправленно. Китайский CSI 300 сократился на 1,76%, гонконгский Hang Seng упал на 2,69%, однако японский Nikkei 225 вырос на 0,13%. EuroStoxx 50 с открытия сессии повышается на 0,07%. Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $119,03 за баррель. Золото торгуется по $1961,60 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4500–4550 пунктов.

Сегодня публикации важной макростатистики не ожидается.

Индекс настроений от Freedom Finance вырос на два пункта, до 43.

Всю прошедшую неделю S&P 500 наращивал рост, выходя из нисходящего тренда с начала года. Однако после достижения бенчмарком отметки 4 500 пунктов, расположенной выше 200-дневной скользящей средней, ситуация изменилась: пока мы не видим предпосылок для сохранения растущего тренда и ожидаем движения в боковике в течение нескольких торговых сессий. Впрочем, индикатор RSI свидетельствует о том, что на рынке превалируют «бычьи» настроения.