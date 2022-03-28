«Фридом Финанс»: Рубль укрепляется к доллару, но слабеет к евро

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торги на российском фондовом рынке 25 марта проходили в красной зоне. Индекс Мосбиржи опустился на 3,66%, до 2484,13 пункта, РТС потерял 2,7%. Среди лидеров роста оказались бумаги Фосагро (+9,46%), НОВАТЭКа (+4,20%) и Сургутнефтегаза (+1,47%). Хуже рынка выглядели акции Аэрофлота (-18,24%), Газпрома (-12,19%) и Северстали (-9,34%).

Энтузиазм частных инвесторов несколько снизился по сравнению с 24 марта: объем торгов против вчерашнего упал почти вдвое, при этом основной оборот (около 35–40%) был обеспечен в первый час биржевой сессии. На фоне снижения спроса со стороны физлиц и отсутствия возможности участия в торгах нерезидентов на первый план теперь выходят действия крупнейших игроков. Обратный выкуп акций компаниями или покупка бумаг на средства из ФНБ могут значительно увеличить волатильность рынка и ускорить его восстановление. Мы ожидаем решительных действий по выкупу долевых бумаг в ближайшие недели, что поддержит котировки крупных компаний и будет способствовать стабилизации российского фондового рынка.

Акции НОВАТЭКа сегодня вырвались в тройку лидеров, хотя буквально накануне компания заморозила большинство перспективных проектов, кроме первой линии завода по сжижению газа Арктик СПГ-2. Не исключено, что сегодня бумаги компании покупали за счет средств из ФНБ. Акции Фосагро второй день подряд демонстрируют самый сильный рост из всех долевых бумаг на фоне удорожания удобрений из-за ожидаемого снижения поставок из РФ.

Котировки Северстали корректируются на фоне невыплаты купонов по евробондам. Причем у эмитента достаточно средств на счетах, а платеж был отменен банком-корреспондентом в связи с ограничительными мерами, введенными странами Запада. Такая ситуация называется техническим дефолтом: теперь у компании есть 30 календарных дней, чтобы произвести все необходимые выплаты.

Бумаги Аэрофлота держатся в лидерах падения из-за пересмотра перспектив возвращений международных перелетов и ожиданий снижения прибыли в ближайшие годы.

Brent потеряла 1,76%, снизившись до $116,93 за баррель. Мы полагаем, что нефть может на какое-то время скорректироваться к $110 за бочку, если США удастся договорится с МЭА о выделении на рынок сырья из стратегических запасов. Также давление на котировки может оказать заключение иранской сделки. Если эти события произойдут одновременно, то мы не исключаем снижения цены на черное золото и до $100 за бочку. Однако пока нефть продолжит торговаться в восходящем тренде на фоне ожидания возможного отказа от поставок российских энергоресурсов в Европу и превышения мирового спроса над предложением.

Рубль укрепляется к доллару, но слабеет к евро: пары USD/RUB и EUR/RUB торгуются по 96,07 и 109,52 соответственно.

После решения о продаже газа в ЕС за рубли мы оцениваем перспективы национальной валюты позитивно и ожидаем в ближайшие 1–3 месяца укрепления рубля до 85–90 в паре с долларом и до 100 в паре с евро.