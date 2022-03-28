«Открытие»: Обзор рынков на неделю с 28 марта по 1 апреля 2022 года

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

ЦБ РФ принял решение о начале торгов всеми акциями, которые обращаются на Московской Бирже. Данное обстоятельство без внешних факторов обеспечит давление на индексы, так как многие бумаги пока не отыграли месячный перерыв. Внешний фон явно негативный на фоне роста доходностей по ключевым облигациям, а также падения нефтяных цен. Соответственно, российский рынок начнёт новую неделю снижением.

Итоги предыдущей недели

За прошедшую неделю индекс МосБиржи вырос с 2470,48 п. до 2484,13 п., а индекс РТС упал с 936,94 п. до 829,62 п. Пара EUR-USD снизилась с $1,105 до $1,0985. USD-RUB упала с 104,82 до 96,0, а EUR-RUB с 114,80 до 105,0. Нефть Brent подешевела с $107,93 до $120,65 за баррель. Золото на Comex подорожало с $1919,60 до $1954,80 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust выросли с 1082,44 до 1093,18 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 4463,12 п. до 4543,06 п.

Торги на российском рынке акций возобновились в четверг 24 марта. Сделки проводились по 33 наиболее ликвидным бумагам. Вывод из динамики акций вполне очевидный. Покупали бумаги компаний, чей экспорт имеет достаточно прозрачные перспективы. Продавались акции с потерями в экспорте, или неясными условиями для бизнеса. Абсолютным лидером стали бумаги «ФосАгро», чья продукция является критически важной для сельского хозяйства всего человечества. Аутсайдером оказались акции «Аэрофлота». По сути, компания лишилась маршрутов в Европу и Северную Америку на неопределённо длительный срок. Плюс к этому существуют проблемы с авиапарком. Как итог, котировки акций упали ниже уровня в период кризиса 2008-2009 годов. На рынке облигаций существенных движений не было. Доходности оставались вблизи значений, которые соответствуют текущей ставке ЦБ РФ. Для рубля неделя сложилась крайне удачно. Во-первых поддержку оказывал налоговый период и поступление внешней выручки на более регулярной основе. Кроме того, распоряжение перевести продажи «Газпрома» в недружественные страны на рубли повышает статус российской валюты и улучшает перспективы её конвертируемости. Торги всеми акциями, которые обращаются на Московской Бирже, возобновятся уже 28 марта, но торговый интервал пока остаётся прежним с 9:50 мск по 14:00 мск.

Внешние площадки пытались расти на достаточно призрачных ожиданиях, что текущая геополитическая ситуация не позволит регуляторам агрессивно ужесточать денежную политику. Периодические вспышки надежды на скорое завершение украинского кризиса также заставляли рынки придерживаться роста. В остальном, можно говорить о том, что инвесторы пытались успеть воспользоваться динамичным отскоком, после провала на фоне геополитического кризиса. Можно также говорить, что акции рассматриваются многими в качестве инструмента защиты от инфляции, которая не думает замедляться.

События предстоящей недели

Глава Банка Англии Эндрю Бэйли выступит в понедельник. В США выйдет статистика внешней торговли товарами. Позже появятся данные по американским оптовым запасам. В России отчётность по МСФО предоставят Global-Trans и «Мать и Дитя».

Япония во вторник может сообщить о сохранении безработицы на уровне 2,8% в феврале. В Германии выйдут данные по ценам импорта и розничным продажам, а также потребительского климата. Банк Англии выпустит свой квартальный бюллетень. В США выйдут индексы цен на жильё, включая S&P/CS, а также индекс потребительского доверия от Conference Board. Поздно вечером появится отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов. Также на этот день запланировано выступление президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса. В России отчётность предоставят «Транснефть», «ПИК».

Япония в среду опубликует статистику розничных продаж за февраль. В еврозоне ожидается публикация оценки потребительского и делового доверия, а также делового климата и экономических ожиданий. В Германии выйдут предварительные оценки инфляции, которая могла ускориться в марте до 6,1% с 5,1% в феврале. В США опубликуют статистику ADP Services по занятости в частном секторе. Ожидается 438 тыс. новых рабочих мест. В США уточнят ВВП за IV квартал и другие сопутствующие оценки. Далее выйдут данные Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. В России статистика по инфляции за неделю до 25 марта, а также данные по реальным зарплатам в январе и розничным продажам в феврале.

Япония в четверг может сообщить о росте промышленного производства за февраль на 0,5%. Китай опубликует индексы деловой активности за март от Национального Бюро Статистики. Германия может сообщить о сохранении безработицы на уровне 5,0% в марте. Безработица в еврозоне могла сократиться до 6,7% в феврале с 6,8% в январе. ОПЕК+ проведёт совещание по объёмам производства нефти. В США выйдут традиционные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Далее более важная статистика цен личного потребления за февраль. Ожидается, что базовый PCE вырос до 5,5% с 5,2% в январе. Далее Чикагский PMI. Также ожидается выступление президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса.

В пятницу будут публиковаться индексы производственной активности по различным странам. В еврозоне производственная активность могла снизиться до 57,0 п. с 58,2 п. в феврале. Инфляция в Швейцарии могла ускориться в марте до 2,4% с 2,2% в феврале. В еврозоне более активный рост инфляции до 6,5% с 5,9% в феврале. Безработица в США могла упасть до 3,7% с 3,8% в феврале, а число новых рабочих мест могло составить 448 тыс. Далее в США статистика расходов на строительство, которые могли увеличиться в феврале на 0,9%. Производственный индекс ISM мог составить 58,6 п. в марте. Закроет неделю отчёт Baker Hughes по активным буровым.

Банк Японии заявляет о покупке облигаций без ограничений по объёму

Азиатские рынки начинают новую неделю с негативным настроем. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США превысила 2,5%. Шанхай уходит на карантин, а японский рынок переосмысливает свой рост в течение девяти сессий подряд.

Администрация Шанхая начинает применять более широкие карантинные меры на фоне резкого роста заболеваемости COVID-19-Omicron. В минувшее воскресенье в городе было выявлено около 3,6 тыс. случаев заражения, что превышает две трети от всех заболевших в стране. Под давлением оказался сектор товаров широкого потребления, который терял более 2%. Сектор недвижимости повышался на 2%, а в энергетике рост более 3%. В Гонконге акции гиганта по доставке еды Meituan взлетели на 14% на фоне отчётности, которая оказалась лучше ожиданий. Выручка компании в минувшем квартале выросла на 30,6%. Также дорожали бумаги Alibaba и Tencent, прибавляя более 3%. Государственные СМИ КНР пишут о том, что власти упорно работают с американской стороной по вопросу доступа к аудиторской информации китайских компаний, дабы снять противоречия, которые могут стать причиной делистинга с американского рынка.

Рост доходностей по облигациям оказывает давление на японские акции. Доходность 10-летних бондов Японии подскочила на 1,5 базисных пункта и превысила 0,25%, что является верхней границей целевого диапазона ЦБ страны. Соответственно, регулятор заявил о том, что будет покупать облигации без ограничений по объёму. Иена немедленно отреагировала ослаблением до 123,1 за доллар. Местные индексы также повышались девять сессий подряд, что может служить основанием для фиксации прибыли. Слабая иена немного поддержала бумаги экспортёров, но лучший рост оказался в секторе энергетики. Сектор материалов, напротив, был самым слабым.

По состоянию на 8:30 мск:

NIKKEI 225 - 27983,40 п. (-0,59%),

Hang Seng - 21646,92 п. (+1,13%),

Shanghai Composite - 3211,55 п. (-0,02%).

Карантин в Шанхае снижает котировки нефти

Нефть начинает новую неделю на минорной ноте, реагируя на карантинные меры в Шанхае. Население шанхайского мегаполиса оценивается на уровне 26 млн человек. Соответственно, снижение трафика может существенно сказаться на потреблении топлива. Плюс к этому очередные попытки развитых стран загасить рост нефтяных цен продажами из стратегических резервов. Однако стоит помнить, что глобальные коммерческие запасы находятся на минимуме с 2014 года. Схожая ситуация со стратегическими запасами. В США они достигли минимума с 2002 года.

Американские нефтяники весьма вяло реагируют на высокие цены. Буровая активность в предыдущие недели почти не росла. На прошлой неделе число активных буровых в США, по данным Baker Hughes, увеличилось на 7 единиц до 531 штук.

По состоянию на 8:50 мск:

июньский Brent - $113,04 (-3,69%),

WTI - $109,46 (-3,90%),

Алюминий - $3607 (+0,06%),

Золото - $1936,7 (-0,90%),

Медь - $10252,63 (-1,02%),

Палладий - $2368,5 (-1,08%).