Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 28 марта: 6 017,8599 руб/1 г золота и 77,8600/1 г серебра ЦБ РФ с 26 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 6 017,8599 руб.

1 грамм серебра - 77,8600 руб.

1 грамм платины - 3 140,1799 руб.

1 грамм палладия - 7 658,2300 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 9,0299 р. (0,15%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,6200 р. (0,80%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 21,8700 р. (0,69%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 262,3398 р. (3,31%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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