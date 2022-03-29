«Фридом Финанс»: Рецессия снова в центре внимания

Илья Зубков, аналитик «Фридом Финанс»:

25 марта основные американские фондовые площадки продемонстрировали смешанную динамику. S&P 500 вырос на 0,51%, до 4543 пунктов, Dow Jones поднялся на 0,44%, а Nasdaq снизился на 0,16%. Большинство секторов, входящих в индекс широкого рынка, закрылись в зеленой зоне. В лидерах роста вновь оказался энергетический сектор (+2,28%). В символическом минусе были лишь сектора ИТ и циклических потребительских товаров, потерявшие по 0,09%.

Tilray Brands (TLRY: +22,8%) и другие производители каннабиса позитивно отреагировали на новость о предстоящем на следующей неделе голосовании по закону MORE в палате представителей. Cutera (CUTR: +20,4%) получила разрешение на устройство AviClear для лечения акне, что может способствовать повышению прогноза выручки в текущем году. Прогнозы SmartRent (SMRT: -12,5%) на первый квартал и весь 2022 год оказались значительно ниже консенсуса. Менеджмент обеспокоен сбоями в цепочках поставок.

«Ястребиные» комментарии ФРС усиливают ожидания в отношении активизации ужесточения монетарной политики. Sell-side-аналитики все чаще прогнозируют несколько повышений ставки на 50 б.п. подряд, а фьючерсы закладывают ее совокупный рост на 200 б.п. по итогам года. В результате усиливается волатильность на рынке облигаций. Доходность 10-летних казначейских бондов достигла максимума с мая 2019 года и приблизилась к уровню технического сопротивления, которое сформировалось в конце 1980 годов. Агентство Bloomberg отмечает, что долгосрочные доходности не доходили до пика до последних стадий циклов ужесточения ДКП. Текущий цикл находится в самом начале, и это дает основания предполагать, что доходности облигаций будут и далее подниматься. Кривая продолжает уплощаться, а на ее отрезке от пяти до 30 лет впервые с 2006 года происходит инверсия. Это вызывает все больше дискуссий о возможном сигнале к рецессии, о чем также сообщает Bloomberg. Впрочем, со стороны официальных представителей ФРС подобных предположений пока не высказывалось. Продолжению роста экономики может способствовать реализация отложенного спроса домохозяйств. В то же время ужесточение кредитных условий и ускорение инфляции стимулируют потребителей и бизнес быть более осторожными при принятии финансовых решений.

Торги на биржах АТР завершились разнонаправленно. Японский Nikkei потерял 0,73%, китайский CSI 300 снизился на 0,63%, а гонконгский Hang Seng поднялся на 1,31%. EuroStoxx 50 с открытия торгов растет на 1,48%. Цена фьючерса на нефть марки Brent снижается до $113 за баррель. Золото торгуется у отметки $1928 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4500–4570 пунктов.

Публикации значимой макростатистики сегодня не запланировано.

Индекс настроений от Freedom Finance вырос до 44 пунктов.

S&P 500 закрепился над 200-дневной скользящей средней. Индикаторы RSI и MACD, поднявшиеся выше нейтрального уровня, продолжают сигнализировать об усилении позиций «быков». В ближайшее время индекс широкого рынка может тестировать сопротивление в области 4570–4600 пунктов. В случае его пробоя бенчмарк способен возобновить движение к максимумам декабря 2021 года. Ближайшей поддержкой останется уровень 200-дневной скользящей средней.

В этот вторник, 29 марта, финансовые результаты за четвертый квартал представит Lululemon Athletica (LULU). Выручка производителя спортивной одежды прогнозируется в объеме $2,13 млрд (+23,4% г/г), прибыль на акцию — на уровне $3,27 (+26,7% г/г). В отчетности Lululemon будут отражены показатели сезона праздничных покупок, приходящегося на ноябрь-январь. Есть основания предполагать, что компания зафиксирует рекордные результаты. Ее менеджмент в качестве сильных сторон отчета отмечает высокий уровень товарных запасов и потребительский спрос.

За первый финансовый квартал в этот вторник отчается Micron (MU). В консенсус Factset закладывается рост выручки одного из лидеров сегмента производства элементов памяти DRAM, NAND на 20,8% г/г, до $7,53 млрд, при повышении non-GAAP EPS более чем вдвое — до $1,98. Среди ключевых драйверов улучшения показателей остается усиление спроса со стороны облачных провайдеров и корпоративных ДЦ, производителей смартфонов и другой компьютерной техники. Увеличению объема продаж, как ожидается, будет способствовать рост поставок в натуральном выражении. При этом цены на р ешения DRAM и NAND, согласно прогнозам Factset, могут снизиться на 4,6% и 3,4% соответственно. В фокусе внимания инвесторов будут также оценки состояния бизнес-направлений, связанных с производством чипов памяти. По итогам прошлого отчетного периода Micron зафиксировал поквартальное снижение цен на DRAM- и NAND-решения. Некоторые инвестбанки предполагают, что цены в DRAM-сегменте близки к локальному дну. Это, вероятно, поддержит их в краткосрочной перспективе. На наш взгляд, менеджмент может обновить прогнозы относительно сроков вывода на рынок решений на базе 1-gamma-узлов.