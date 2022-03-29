«Фридом Финанс»: Рубль демонстрирует укрепление

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Неделя началась со снижения. Большинство акций закрылось на отрицательной территории. Лидерами роста стали акции Акрона (+40,22%). А в лидерах падения оказались бумаги не авиакомпании, а застройщика Самолет (-25,70%). Пара USD/RUB впервые за месяц опустилась ниже отметки 90.

Торги на фондовом рынке расширились. Интерес к низколиквидным акциям остается невысоким. Спрос на корпоративные облигации также незначителен, несмотря на высокую доходность. Мы полагаем, что спрос на бумаги третьего-четвертого эшелонов будет предъявлять гораздо меньшее количество частных инвесторов. Если уровень кредитного плеча позволяет, то игроки будут длительное время держать упавшие акции, а облигации сохранят в собственности до погашения.

В фокусе укрепление рубля. Рубль демонстрирует укрепление на фоне некоторого улучшения новостного фона. Спрос на валюту подавлен отменой кредитного плеча, заградительной комиссией на покупку и ограничением операций нерезидентов. Импорт значительно сократился, в то время как экспортеры обязаны продавать 80% выручки (хотя и не обязательно на открытом рынке). Излишнее укрепление рубля, на наш взгляд, не поможет оживить импорт и снизить инфляцию, оно также невыгодно экспортерам. В случае продолжения роста курса рубля ограничения могут быть ослаблены, что приведет к усилению спроса на валюту. Мы не исключаем в скором времени возврата пары USD/RUB в диапазон 100–110.

Движения котировок будут разнонаправленными. Лидерами роста на этот раз могут стать акции компаний потребительского сектора. Ориентир в паре USD/RUB: в диапазоне 90–100.