Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 29 марта: 5 805,9102 руб/1 г золота и 75,0400/1 г серебра ЦБ РФ с 29 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 805,9102 руб.

1 грамм серебра - 75,0400 руб.

1 грамм платины - 2 985,8101 руб.

1 грамм палладия - 6 800,1699 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 211,9499 р. (3,52%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,8200 р. (3,62%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 154,3699 р. (4,92%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 858,0600 р. (11,20%) . dims

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