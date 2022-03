«Фридом Финанс»: Торги пройдут без резких движений

Аналитики «Фридом Финанс»:

Сессия 28 марта на основных американских фондовых площадках завершилась ростом. S&P 500 прибавил 0,71%, достигнув 4576 пунктов, Dow Jones поднялся на 0,27%, Nasdaq повысился на 1,31%. Большинство секторов из состава индекса широкого рынка закрылись в плюсе. В лидеры роста вышли сектора циклических потребительских товаров (+2,67%), недвижимости (+1,28%) и ИТ (+1,23%). В аутсайдерах оказался энергетический сектор (-2,56%).

HP Inc. (HPQ: +0,47%) приобретает Plantronics Inc. (POLY: +52,6%) по цене $40 за акцию наличными. Ожидается, что сделка завершится к концу 2022 года. Tesla Inc. (TSLA: +8%) просит акционеров проголосовать на годовом собрании 28 марта за размещение дополнительных акций для последующего сплита. Barclays PLC (BCS: -10,6%) сообщил о получении убытка в размере около $590 млн в результате выпуска на $15 млрд больше структурированных и биржевых облигаций, чем было зарегистрировано для продажи. Теперь эти ценные бумаги должны быть выкуплены по первоначальной цене.

Нефть накануне скорректировалась вслед за индексом Dow Jones Commodity. При этом в центре внимания участников рынка было несколько факторов. По сообщениям CNN, возобновление жестких локдаунов в Китае вызывает опасения по поводу перспектив спроса. Аналитики в целом продолжают фиксировать его ослабление, так как высокие цены по-прежнему оказывают давление на потребление. Несмотря на коррекцию, нефтяные котировки все еще значительно превышают $100 за баррель. В минувшие выходные, по данным Reuters, было объявлено временное перемирие между йеменскими ху ситами и Саудовской Аравией. Однако, как сообщает Bloomberg, официальные представители государств — участников соглашения ОПЕК+ дали понять, что не видят необходимости менять планы по увеличению добычи нефти на 430 тыс. баррелей в сутки с мая. Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил CNBC, что ОПЕК+ не будет увеличивать лимиты добычи при условии сбалансированности рынка, а также подчеркнул, что Россия останется участницей сделки, поскольку политика не должна отвлекать от усилий по управлению энергетическими рынками.

Биржевые площадки АТР продемонстрировали разнонаправленную динамику. Японский Nikkei вырос на 1,1%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,95%, а китайский CSI 300 снизился на 0,35%. EuroStoxx 50 с открытия торгов растет на 1,48%. Цена фьючерса на нефть марки Brent снижается до $110,85 за баррель. Золото торгуется у отметки $1918,2 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4520–4590 пунктов.

Сегодня будут представлены данные индекса потребительской уверенности от The Conference Board за март (консенсус: 107 пунктов против 110,5 за февраль).

Индекс настроений от Freedom Finance вырос до 45 пунктов.

S&P 500 закрепился над 200-дневной скользящей средней. Индикаторы RSI и MACD, находящиеся выше нейтрального уровня, продолжают указывать на сильные позиции «быков». Индекс широкого рынка начал тестировать сопротивление в области 4570–4600 пунктов. В случае его пробоя он сможет возобновить движение к максимумам декабря 2021 года. Ближайшей поддержкой для бенчмарка выступает уровень 200-дневной скользящей средней.

Финансовые результаты за четвертый квартал представит Lululemon Athletica (LULU). Выручка производителя спортивной одежды прогнозируется в объеме $2,13 млрд (+23,4% г/г), прибыль на акцию — на уровне $3,27 (+26,7% г/г). В отчетности Lululemon будут отражены показатели сезона праздничных покупок, приходящегося на ноябрь-январь. Есть основания предполагать, что компания зафиксирует рекордные результаты. Ее менеджмент в качестве сильных сторон отчета отмечает высокий уровень товарных запасов и потребительский спрос.

За первый финансовый квартал отчитается Micron (MU). В консенсус Factset закладывается рост выручки одного из лидеров сегмента производства элементов памяти DRAM, NAND на 20,8% г/г, до $7,53 млрд, при повышении non-GAAP EPS более чем вдвое — до $1,98. Среди ключевых драйверов улучшения показателей остается усиление спроса со стороны облачных провайдеров и корпоративных ДЦ, производителей смартфонов и другой компьютерной техники. Увеличению объема продаж, как ожидается, будет способствовать рост поставок в натуральном выражении. При этом цены на решения DRAM и NA ND, согласно прогнозам Factset, могут снизиться на 4,6% и 3,4% соответственно. В фокусе внимания инвесторов будут также оценки состояния бизнес-направлений, связанных с производством чипов памяти. По итогам прошлого отчетного периода Micron зафиксировал поквартальное снижение цен на DRAM- и NAND-решения. Некоторые инвестбанки предполагают, что цены в DRAM-сегменте близки к локальному дну. Это, вероятно, поддержит их в краткосрочной перспективе. На наш взгляд, менеджмент может обновить прогнозы относительно сроков вывода на рынок решений на базе 1-gamma-узлов.