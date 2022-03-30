Число сделок с юанями через торговые системы ВТБ Мои Инвестиции выросло в 40 раз

Через торговые системы ВТБ Мои Инвестиции в марте клиенты совершали в среднем 6750 сделок с юанями в неделю. Это в 40 раз больше среднего показателя в феврале. Еженедельный оборот в марте по сделкам с юанем составил 960 млн руб., что в 21 раз превышает значения февраля.

Приобрести китайскую валюту можно на Московской бирже. Сделки доступны клиентам ВТБ в приложении ВТБ Мои Инвестиции на мобильных устройствах с операционной системой Android, в личном кабинете на сайте брокера ВТБ или через торговый терминал Quik.

«Курс юаня к доллару по сравнению с началом года не изменился, пара USDCNY находилась на отметке 6,37, снижалась до 6,31 и вернулась к показателю января. Юань привлекал клиентов как доступный к покупке на бирже инструмент для хэджирования валютных рисков и диверсификации портфеля», — отметил инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Михеев.