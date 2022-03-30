«Фридом Финанс»: Инвесторы в поиске новых идей

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была смешанной. Большинство акций закрылось на отрицательной территории. Отмечалось ралли в бумагах VK (+72,30%). Лидерами падения на фоне отказа от дивидендов стали акции Globaltrans (-12,32%). Пара USD/RUB опускалась до минимума за последний месяц.

Инвесторы ищут новые идеи. Сохраняется спрос на бумаги производителей удобрений и продуктов питания. Однако важно отметить, что у первых меньше рисков экспортных ограничений. Динамика котировок сырьевых компаний преимущественно негативная, зато отмечается интерес к бумагам эмитентов из IT-сектора, хотя спрос не подкреплен фундаментальными причинами и основан на спекулятивных ожиданиях того, что отечественные игроки смогут заменить в этой сфере иностранных. Хотим подчеркнуть, что VK и так занимает н аибольшую долю на рынке соцсетей. Как следствие, уход конкурентов не приведет к кратному росту доходов компании. Тем не менее ставка на IT-сектор сейчас оправдана, поскольку государство предоставляет компаниям значительные льготы и послабления.

Интерес к динамике национальной валюты сохраняется. С одной стороны, поводом к укреплению рубля служит геополитический фон. С другой, спрос сильно задавлен снижением импорта и ограничительными мерами, а предложение стимулируют продажи экспортеров. Объемы торгов на спотовом рынке меньше, чем на срочном, где можно использовать кредитное плечо. Кроме того, на FORTS много игроков применяют быстрые роботизированные алгоритмы, что значительно повышает волатильность. В итоге спотовый рыно к сейчас преимущественно следует за срочным. На наш взгляд, тенденцию укрепления рубля нельзя отнести к долгосрочным. Импорт будет демонстрировать позитивную динамику по мере снижения ключевой ставки и формирования новых логистических цепочек. Как следствие, на горизонте трех месяцев спрос на валюту усилится.

Ожидаем разнонаправленную динамику. В лидерах роста могут оказаться IT-компании и эмитенты из потребительского сектора. Ориентир для пары USD/RUB: диапазон 90–100.