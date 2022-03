Комментарии «Открытие»: Рынок США позитивно реагирует на переговоры РФ и Украины Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Ожидания на старт дня · Внешний фон можно назвать позитивным. Азиатские индексы растут, дорожает сырьё. Однако оппоненты РФ в виде США и Великобритании продолжают говорить об очередных санкциях для России. Соответственно, в отношении условий внешней торговли затруднения продолжат расти. Поэтому сильных поводов для роста у российских индексов нет. Рубль может затормозить своё укрепление на фоне интереса частных лиц к покупке иностранной валюты после её резкого ослабления. Компании с ясным экспортом и бизнес перспективами внутри страны остаются фаворитами на российском рынке · Торги на российском рынке проходили с переменным успехом. В начале дня индекс МосБиржи существенно подрос, достигнув отметки 2538,20 п. В этом ему помогали бумаги российских компаний с иностранной юрисдикцией. В частности, подорожали бумаги «Яндекс», VK Group и Polymetal. Однако на финише значение индекса ушло в минус на фоне распродаж таких экспортёров, как «Газпром» и «ЛУКОЙЛ». Частично за давление на рублёвые акции отвечает укрепление рубля, который, похоже, привязывается к фиксированной цене покупки золота Центробанком. Соответственно, благодаря крепкому рублю индекс РТС завершил день в существенном плюсе. · По итогам торгов 29 марта индекс МосБиржи - 2408,49 п. (-0,91%), а индекс РТС - 881,59 п. (+7,11%). Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 59,068 млрд рублей, что более чем в два раза превышает объём предыдущего дня. · 5 отраслевых индексов выросли и 5 снизились. Лидером дня вновь стал сектор химии и нефтехимии (+12,94%) за счёт роста акций «Акрон» (+37,08%) и «ФосАгро» (+6,75%). Телекоммуникации (-4,17%) оказались аутсайдером из-за падения бумаг МТС на 5,45%. Минцифры разъяснило необходимость ограничений для безлимитных тарифов, но одновременно заявило о том, что будет контролировать рост стоимости связи вмести с ФАС. То есть отрасль также оказывается в сфере госрегулирования потенциальной прибыли. · Лидерство VK Group на торгах во вторник можно объяснить тем, что компания лишилась конкурентов в сфере социальных сетей и может теперь более эффективно монетизировать свои возможности. Присутствие среди лидеров Fix Price также логично, так как целевой аудиторией торговой сети являются люди с невысокими доходами, или любящие экономить. Бумаги «Аэрофлота» и «Самолёта» были сильно перепроданы и готовы к техническому отскоку. Расписки OZON Holdings среди аутсайдеров по причине рисков потери доступа к иностранному финансированию. К тому же среди инвесторов было много нерезидентов, которые при первой возможности могут пожелать избавиться от своих вложений. · Позитивное влияние на рубль оказали новости о начале практической части переговоров по подготовке договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также о предоставлении Украине гарантий безопасности. Как сообщил заместитель министра обороны РФ, генерал-полковник Александр Фомин, принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлении. Делегация Украины отметила, что в результате переговоров появляется достаточно оснований для встречи президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Представитель украинской стороны переговоров заявил, что страна добивается международных гарантий безопасности для территории, которая не включает неподконтрольные районы Донбасса и Крыма. В новом договоре нужно зафиксировать позиции Украины и России по Крыму, в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры о статусе Крыма и Севастополя. В течение этого времени обе страны не будут использовать вооруженные силы для решения вопроса полуострова. Вопрос ДНР и ЛНР вынесен в отдельный пункт, который будут проговаривать на встрече Владимир Путин и Владимир Зеленский. · Рубль продолжил укреплять свои позиции. Подобную многодневную динамику уже сложно объяснить лишь фактором поступления внешней выручки, тем более, что ежедневные объёмы существенно не отличаются. Поэтому вспомним о недавнем решении ЦБ РФ покупать золото у банков по 5000 рублей за грамм. При текущей цене золота это даёт ориентир курса рубля около 81,0 за доллар. То есть потенциал укрепления ещё не исчерпан. Если привязка рубля к золоту, De Facto, состоялась, то актуальным становится диапазон 80,0-85,0 за доллар. По итогам торгов доллар ослаб на 5,01% до 85,25, а евро на 2,58% до 94,10. · В течение дня на внешних рынках наблюдался рост доходностей наиболее ликвидных облигаций. Однако к вечеру ситуация заметно поменялась. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась на 7 базисных пункта до 2,395%. Евро существенно укрепил свои позиции на фоне роста доходности германских бондов. Иена смогла отыграть около 0,8% у доллара США, укрепившись до 122,9. В случае продолжения роста доходностей по облигациям еврозоны и Японии может сложиться ситуация более широкого выхода из “Carry Trade” на основе иены и евро. По состоянию на 23:50 мск: · DXY - 98,463 (-0,6%), · EUR-USD - $1,1087 (+0,92%), · GBP-USD - $1,3091 (-0,01%), · USD-JPY - 122,89 (-0,82%). · Рынок США позитивно реагирует на переговоры РФ и Украины Рынок США позитивно реагирует на переговоры РФ и Украины · Американские индексы завершили день существенным ростом. Снижение доходностей по казначейским обязательствам и оптимизм в отношении переговоров РФ и Украины позволили инвесторам вспомнить о позитивных сценариях. Кроме того, отступление котировок нефти также смягчает инфляционные риски. · Статистика смогла поддержать позитивный настрой. Индекс потребительского доверия Conference Board впервые показал позитивную динамику в текущем году и поднялся до 107,2 п. при ожиданиях роста до 107,5 п. Впрочем, в отношении инфляции ситуация остаётся сложной. Индекс цен на жильё S&P/CS в 20 крупнейших городских образованиях в США ускорил рост до 19,1% в январе по сравнению с 18,6% в декабре. · Акции FedEx выросли на 3,7% на новостях о том, что основатель компании Фред Смит уйдёт с поста главного исполнительного директора, но останется в совете директоров. Бумаги Robinhood Markets Inc. Подскочили на 24,2% на заявлениях компании о расширении торгового времени и стремлении компании к обеспечению торгов в режиме 24 /7. Optum Health купит компанию сферы медицинских услуг LHC Group (+5,93%) за $5,5 млрд. · Лишь сектор энергетики показал отрицательную динамику (-0,44%). Рост состоялся в остальных 10 секторах S&P 500, а наиболее сильное повышение показали информационные технологии (+2,06%) и недвижимость (+2,85%). По итогам торгов: · DJIA - 35294,19 п. (+0,97%), · S&P 500 - 4631,60 п. (+1,23%), · NASDAQ - 14619,64 п. (+1,84%). Укрепление иены давит на японские акции · Азиатские индексы преимущественно повышались. Проблемы были только у японских индикаторов, которые оказались под давлением укрепляющейся иены. В остальном, местные инвесторы испытывают оптимизм в отношении переговоров РФ и Украины. · Иена ещё пару дней назад штурмовала уровень 125,1 за доллар на фоне роста разрыва доходности 10-летних обязательств Японии и США. Однако затем наступила фиксация прибыли в валютной паре и теперь её значение уже приблизилось к 121,8. Естественно, что акции экспортёров отреагировали негативным образом. Сектор судоходных компаний провалился более чем на 8%, а бумаги Nippon Yusen потеряли 11%. Сектор металлургии терял почти 5%. Акции Toyota упали на 1,5%, а Sony на 0,8%. Бумаги Nintendo потеряли 6% на новостях о задержке с выходом релиза сиквела “Legend of Zelda: Breath of the Wild”. · Продвижение переговоров между РФ и Украиной позитивно воспринимается в Китае, так как снижает риски втягивания КНР в санкционный обмен с США. Сектор недвижимости поднялся более чем на 5% на фоне улучшения финансирования застройщиков. В Гонконге технологичный сектор начинал торги существенным ростом, но затем растерял большую часть достижений на фоне публикации в WSJ о дальнейших регулятивных мерах Пекина в отношении стримминговых платформ. По состоянию на 8:35 мск: · NIKKEI 225 - 27888,33 п. (-1,29%), · Hang Seng - 22246,93 п. (+1,46%), · Shanghai Composite - 3257,62 п. (+1,68%). ОПЕК не хочет участвовать в политических играх · Котировки нефти заметно снизились накануне, реагируя на новости о переговорах РФ и Украиной. Однако текущие проблемы с поставками эти переговоры не решают. Лидеры ОПЕК Саудовская Аравия и ОАЭ заявили, что целью ОПЕК+ является стабилизация нефтяного рынка, а не участие в политических играх. Поэтому производители нефти продолжат придерживаться своего плана восстановления производства. Тем более, что текущий спрос на топливо в Китае ограничен из-за карантинных мер в ряде городов, включая Шанхай. · Данные Американского Института Нефти указывают на некоторый дефицит поставок в США. Согласно статистике API, на неделе до 25 марта коммерческие запасы нефти в США сократились на 3,0 млн бар. Запасы бензина упали на 1,4 млн бар., а дистиллятов на 215 тыс. бар. Согласно опросу S&P Global Commodity Insights, на рынке ждут сокращение запасов нефти на 1,7 млн бар., а также падение запасов бензина на 1,9 млн бар. и дистиллятов на 1,7 млн бар. По состоянию на 8:55 мск: · июньский Brent - $108,45 (+0,69%), · WTI - $105,08 (+0,81%), · Алюминий - $3502 (+1,92%), · Золото - $1924,1 (+0,62%), · Медь - $10574,51 (+1,38%), · Палладий - $2210 (+4,61%).

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

