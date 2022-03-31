«Фридом Финанс»: Диапазоны закрытия торгов 2450 – 2515 по индексу Мосбиржи

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи 30 марта к 13:30 мск вырос на 2,6% на фоне повышения нефтяных цен, несмотря на снижение котировок фьючерсов на ведущие американские фондовые индексы. Курс рубля к доллару США и евро вырос на 0,1% — до 85,1 и 94,05 соответственно.

Лучше рынка вновь выглядели обыкновенные акции Интер РАО (+25%)и Русагро (+24,9%) в аутсайдерах оказались бумаги компании Акрона (-15%) и Фосагро (-11%).

Бумаги Акрона и Фосагро снижаются под влиянием технических факторов и, как представляется, в рамках фиксации покупателями прибыли и ввиду переоценки рынком справедливой стоимости данных бумаг. Эти оценки существенно выросли с учетом ценовой конъюнктуры на ключевых для Акрона и Фосагро рынках.

Рост цен на продукцию АПК, опасения ее дефицита и перебоев в цепочках поставок.

Послужили позитивным драйвером для бумаг Русагро. В начале марта компания отказалась от выплаты дивиденда за 2021 год, который должен был составить $1,02 на ГДР, или $5,1 на акцию. Дивиденд за полугодие составил $0,89 на ГДР и $4,45 на акцию, то есть $119,733 млн в совокупности. Эта сумма эквивалентна 50% общего консолидированного совокупного дохода, относящегося к акционерам за январь-июнь 2021 года. С учетом динамики ключевых для компании рынков на фоне ограничений на экспорт зерновых и сахара мы увеличили прогнозы выручки, EBITDA и чистой прибыли компании до 347,6 млрд, 79,9 млрд и 52 млрд руб. соответственно. Краткосрочные риски для инвесторов в сектор связаны с начавшимися в марте антикартельными проверками ФАС крупнейших производителей сахара. Несмотря на повышение страновых рисков РФ и с учетом дисконта 15% на нерыночные риски, наша среднесрочная оценка ГДР Русагро повышена до 1474,7 руб.

Интер РАО не планирует проводить делистинг с Московской биржи и заинтересована в сохранении акционерной стоимости. Это очень позитивно как для средне- и долгосрочных оценок справедливой капитализации Интер РАО, так и для российского рынка акций в целом. Лоббируемая регуляторами активизация корпорациями выкупа бумаг с биржи создает неопределенность в отношении структуры капитализации российского рынка. Бумаги с наиболее ярко выраженными защитными свойствами могут в рамках политики властей изыматься из оборота.

Совет директоров Интер РАО рекомендовал собранию акционеров утвердить дивиденд в размере 24,699 млрд руб. (0,236 руб. на акцию). Прогнозируем выручку ИРАО за текущий год на уровне 1236 млрд руб. при EBITDA и чистой прибыли в объеме 141,4 млрд и 86,4 млрд руб. Ориентир по дивиденду за 2022-й — около 0,294 руб. на акцию.

Высокий спрос на электроэнергию в мире сохранится, несмотря на текущую геополитическую ситуацию. Поставщики электроэнергии из РФ продают ее по привлекательной цене, поэтому импорт российской энергии в 2021 году значительно увеличился. Прогнозируем рост экспорта электроэнергии из РФ в 2022– 2027-м в диапазоне 1–4%. Компании — поставщики электроэнергии без значимого ущерба для оценочных показателей кредитных рисков способны профинансировать планируемое увеличение CAPEX в течение ближайших пяти лет. Поддержку их финансовому состоянию должны оказать госсубсидии стоимости долга в связи с возросшими оценочными нерыночными рисками в экономике.

Мы сократили до 25% повышенные ранее до 50% дисконты на нерыночные риски, применяемые при расчете справедливой стоимости акций Интер РАО. Среднесрочная цель по данной бумаге составляет 5,89 руб. В ней учитывается рыночный эффект от мартовского снижения инвестиционных рейтингов РФ.

Рассчитываем на продолжение позитивной динамики на отечественном рынке акций до конца сессии 30 марта. Ориентир на закрытие торгов для индекса Мосбиржи: 2450 – 2515 пунктов.