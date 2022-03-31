«Фридом Финанс»: Интерес инвесторов к акциям повышается

Аналитики «Фридом Финанс»:



Сессию 29 марта основные американские фондовые площадки завершили в зеленой зоне. S&P 500 повысился на 1,23%, до 4631 пункта, Dow Jones прибавил 0,97%, Nasdaq поднялся на 1,84%. Почти все входящие индекс широкого рынка отрасли закрылись в плюсе. Исключением стали эмитенты из энергетического сектора (-0,44%). В лидерах роста оказались предприятия из сектора недвижимости (+2,85%) и технологические компании (+2,06%).

Uber Technologies (UBER: +7,0%) близка к заключению сделки с Управлением муниципального транспорта Сан-Франциско, что позволит клиентам компании использовать приложение Uber для вызова такси в этом городе.

UnitedHealth Group Incorporated (UNH: -0,48%) потратит $5,4 млрд на покупку LHC Group Inc (LHCG: +5,9%).

FedEx (FDX: +3,7%) объявила о перестановках в руководящем составе.

Появившаяся 29 марта информация о прогрессе в переговорах между Россией и Украиной привела к резкому снижению цен на нефть и повышению интереса инвесторов к акциям. Несмотря на продолжающийся рост доходностей государственных облигаций США в текущем месяце, особенно на «коротком» конце кривой доходности, рынок акций пока слабо реагирует на данный факт. Стоит также отметить, что спред между 10-летними и 2-летними трежерис ненадолго оказался в отрицательной зоне, что можно расценить как негативный сигнал, который свидетельствует о возможном наступлении рецессии.

Индекс потребительского доверия в марте составил 107,2 пункта, немного превысив как консенсус-прогноз (107 пунктов), так и февральский показатель (105,7 пункта). Потребители неоднозначно оценивают свои краткосрочные финансовые перспективы, причем в одинаковых пропорциях ожидают, что их доходы либо увеличатся, либо уменьшатся.

Доходность 10-летних трежерис остановилась на отметке 2,40%, что на 7 б.п. ниже показателя, зафиксированного 29 марта. Доходность «двухлеток» выросла на 1 б.п., до 2,35%, показатель для 30-летних бумаг увеличился до 2,52%.

Торги 29 марта на площадках Юго-Восточной Азии завершились преимущественно в зеленой зоне. Китайский CSI 300 вырос на 2,90%, японский Nikkei 225 упал на 0,80%, гонконгский Hang Seng поднялся на 1,39%. EuroStoxx 50 с открытия сессии повышается на 1,16%.

Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $110,23 за баррель. Золото торгуется по $1912,0 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4620–4670 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные ВВП США за четвертый квартал 2021 года. Согласно консенсус-прогнозу, темпы прироста составят 7,1% кв/кв.

Индекс настроений от Freedom Finance вырос на три пункта, до 48.

S&P 500 пробил сопротивление на уровне 4600 пунктов. RSI находится ближе к району перекупленности, MACD сигнализирует о возможном продолжении восходящего движения. Эти данные в совокупности могут свидетельствовать о продолжении роста бенчмарка на предстоящей торговой сессии.