«Открытие»: Стабильность рынка побудила ЦБ РФ снять запрет на короткие продажи

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

· Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Деловая активность в Китае снизилась, хотя правительство обещает новые стимулы. Нефть дешевеет на ожиданиях продаж из стратегических резервов ОЭСР. ЦБ РФ отменяет запрет на короткие продажи акций. Соответственно, появляется мотивация для попытки «медведей» продавить рынок вниз.

· Германия может сообщить о сохранении безработицы на уровне 5,0% в марте. Безработица в еврозоне могла сократиться до 6,7% в феврале с 6,8% в январе. ОПЕК+ проведёт совещание по объёмам производства нефти. В США выйдут традиционные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Далее более важная статистика цен личного потребления за февраль. Ожидается, что базовый PCE вырос до 5,5% с 5,2% в январе. Далее Чикагский PMI. Также ожидается выступление президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса.

Стабильность рынка побудила ЦБ РФ снять запрет на короткие продажи и призвать банки сузить спрэды на валютном рынке

· Российский рынок продолжает рост. Приоритеты остаются за компаниями с относительно понятной историей развития на внутреннем рынке, или перспективами экспорта без ограничений. Впрочем, акции лидеров предыдущих дней накрыла волна фиксации прибыли. Возможно, что в условиях дефицита идей рынок испытывает повышенную волатильность на активности спекулянтов.

· По итогам торгов 30 марта индекс МосБиржи - 2513,03 п. (+4,34%), а индекс РТС - 949,23 п. (+7,67%). Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 39,721 млрд рублей, что на треть ниже, чем в рамках предыдущей сессии.

· 9 отраслевых индексов выросли и 1 снизился. Потери были лишь в секторе химии и нефтехимии (-9,87%), где корректировались бумаги «Акрон» (-17,25%) и «ФосАгро» (-10,75%), которые лидировали на предыдущих торгах. Самым сильным оказался сектор телекоммуникаций (+22,74%) на фоне взлёта котировок бумаг МТС на 33,37%. При прочих равных у компании МТС достаточно сильные позиции на внутреннем рынке и слабая зависимость бизнеса от внешних ограничений. Вопрос технического оснащения может решиться за счёт закупки китайского оборудования, включая продукцию Huawei, которая сама находится под американскими санкциями.

· Сектор информационных технологий также остаётся в центре внимания. По бумагам VK Group проводились дискретные аукционы, но итоговый рост оказался более скромным (+9,69%). Фактически, перспективы экспансии отечественных IT компаний на зарубежные рынки были достаточно туманными. В условиях, когда западные конкуренты покидают отечественное интернет пространство, у VK Group, «Яндекс», HeadHunter, OZON Holdings появляются возможности занять ниши своих конкурентов. То есть прежние возможности монетизации производителей русскоязычной продукции переходят к отечественным компаниям.

· Сектор электроэнергетики вырос на 10,69%). Бумаги «Интер РАО» поднялись на 25,54%. Совет директоров «Интер РАО» рекомендовал собранию акционеров распределить прибыль по итогам 2021 года следующим образом: выплатить дивиденды в размере 24,699 млрд рублей (или по 0,23658380041773 рубля на одну акцию). Комментарий главного аналитика по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексея Павлова: «Обе новости в сегодняшних реалиях мы считаем позитивными. Суммарно акционерам будет направлено 24,699 млрд руб., что, по данным компании, составляет 100% чистой прибыли по РСБУ за 2021 год после формирования отчислений в резервный фонд. При этом дивидендная политика "Интер РАО" подразумевает выплаты в размере 25% прибыли по МСФО. Консолидированную отчетность компания ещё не опубликовала, однако, по нашим оценкам, рекомендованная величина полностью укладывается в указанные рамки».

· EBITDA Русала во втором полугодии 2021 г составила $1,58 млрд, за весь год выросла в 3,3 раза. Комментарий главного аналитика по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексея Павлова: «Рост цен на алюминий, наблюдавшийся в течение всего 2021 года, стал главным фактором роста финансовых результатов «Русала». Благодаря сокращению чистого долга и увеличению показателя EBITDA, леверидж компании по итогам года составил более чем умеренные 1,6х. Ну, а при сохранении сегодняшней конъюнктуры на сырьевых рынках до конца года, к концу декабря компания теоретически способна сократить чистый долг практически до нуля. Впрочем, в сегодняшних реалиях для «Русала» возникают новые риски, связанные в первую очередь с возможными ограничениями поставок глинозема и недозагрузкой российских алюминиевых заводов. Ситуация усугубляется также тем, что в перспективе компания может лишиться Николаевского глиноземного завода, находящегося на территории Украины. Помимо сложностей с сырьем, "Русал" отметил возможность перебоев с поставкой оборудования. Поэтому, даже не смотря на рекордные цены на алюминий, год для компании обещает быть непростым. Впрочем, пока, по известным причинам, компания воздержалась от более точных прогнозов».

· Осталось только отметить одну весьма важную новость. К вечеру стало известно, что ЦБ РФ с 31 марта снимает запрет на короткие продажи на российском фондовом рынке. Также с 31 марта расширяется время проведения торгов различными инструментами, включая: акциями российских эмитентов, иностранными ценными бумагами с 09:50 до 18:50 мск, а также в РПС в период с 9:50 до 19:00 мск. Аналогично будут торговаться паи биржевых фондов. Режим работы в последующие дни будет объявлен позднее. ЦБ также стремится улучшить условия работы на валютном рынке. Банк России видит возможности рекомендовать банкам снизить спреды по конверсионным операциям до 10 рублей, для импортеров установлены особые условия со спредом не более 2 рублей от биржевого курса.

· Рубль продолжил укрепление, но не смог повторить свои максимумы предыдущего дня. По-прежнему действует фактор преобладания обязательных продаж 80% внешней выручки при относительно слабом спросе на валюту. Объёмы оказались немного выше предыдущей сессии. В плане теории привязки рубля к золоту (ЦБ РФ покупает 1 грамм за 5 тыс. рублей) ориентировочный курс на вечер 30 марта составлял около 80,5 за доллар. По итогам торгов доллар ослаб на 0,82% до 84,55, а евро укрепился на 0,05% до 94,15.

· На внешних рынках наблюдалось отступление доллара, но одновременно снижение доходности казначейских обязательств. По 10-летним обязательствам США доходность упала почти на 4,5 базисных пункта до 2,36%. Наиболее сильные потери доллара были против японской иены. Банк Японии с понедельника покупает бонды страны без ограничения объёмов после того, как доходность по ним поднялась выше верхней границы коридора доходности, то есть 0,25%.

По состоянию на 23:50 мск:

· DXY - 97,903 (-0,55%),

· EUR-USD - $1,1158 (+0,65%),

· GBP-USD - $1,3134 (+0,31%),

· USD-JPY - 121,85 (-0,84%).

Представители ФРС настаивают на существенном сокращении баланса

· Американские индексы прервали полосу роста в течение трех дней. Негативом стали сообщения о незначительных итогах переговоров РФ и Украины. Нефть вновь дорожала, а представители ФРС не смягчают свою «ястребиную» риторику. Многие на рынке полагают, что текущий отскок, вызванный преимущественно закрытием коротких позиций, завершился.

· Президент ФРБ Канзаса Эстер Джордж заявила, что ФРС должна последовательно уходить от своей сверхмягкой политики и существенно сократить свой баланс. Оценка ВВП в IV квартале снижена до 6,9% с 7,0% в предыдущем отчёте. Статистика ADP Services показала 455 тыс. новых рабочих мест в частном секторе экономики США за март, что немного превысило прогноз 450 тыс.

· Из корпоративных новостей отметим рост акций Lululemon Athletica (+9,58%) на фоне сильной отчётности и объявления о программе обратного выкупа на $1 млрд. Акции Procter & Gamble упали почти на 1,0% на фоне снижения рекомендаций J.P. Morgan, где предполагают снижение прибыли розничного гиганта на фоне инфляционного давления и невыгодных обменных курсов.

· 4 сектора выросли и 7 снизились. Наиболее сильный рост в энергетике (+1,17%). Самыми слабыми были цикличные товары (-1,51%) и информационные технологии (-1,36%).

По итогам торгов:

· DJIA - 35228,81 п. (-0,19%),

· S&P 500 - 4602,45 п. (-0,63%),

· NASDAQ - 14442,28 п. (-1,21%).

Деловая активность в Китае заметно снизилась из-за карантинных мер

· Азиатские рынки преимущественно снижались. Перспективы переговоров РФ и Украины остаются туманными. Деловая активность в Китае под давлением из-за COVID-19-Omicron. На японском рынке продолжили фиксировать прибыль после ралли с середины марта.

· Деловая активность в производственной сфере Китая упала до 49,5 п. в марте с 50,2 п. в феврале. Ожидалось снижение до 49,9 п. В сфере услуг Китая индекс активности упал до 48,4 п. с 51,6 п. в феврале. Таким образом, сводный индикатор снизился до 48,8 п. с 51,2 п. Основным фактором падения деловой активности стало распространение COVID-19-Omicron, что привело к возвращению карантинных мер, включая недавние ограничения в Шанхае. Кабинет министров Китая сделал заявление через официальное телевидение, что меры поддержки экономики в условиях очередной волны коронавируса будут приняты в кратчайшие сроки. Логистические проблемы негативно сказываются на полупроводниковой индустрии, индекс которой терял почти 2,5%, а также новой энергетике, где падение превышало 3,5%. Меж тем в секторе строительства рост почти на 3% на ожиданиях, что Народный Банк Китая вновь снизит ставки, дабы препятствовать экономическому спаду. В Гонконге бумаги Baidu Inc. Теряли более 4% на фоне включения в список кандидатов на делистинг с американского рынка. Китайский регулятор рынка ценных бумаг заявил, что желание решить проблему с доступностью аудита для китайских компаний присутствует с обоих сторон.

· Доходность по японским 10-летним бондам выросла на 0,8 базисных пункта до 0,228%, хотя Банк Японии обещал покупать облигации в неограниченном количестве. Тем не менее, иена слабела, но рынку это почти не помогало. 31 марта в Японии завершается фискальный год. Поэтому некоторые инвесторы могут фиксировать прибыль для позитивной отчётности и формирования налоговой базы. Впрочем, сектор судоходных компаний повышался более чем на 3%, ликвидируя существенные потери предыдущего дня. Toyota и Honda заявляют о росте производства в феврале, что помогло их акциям придерживаться роста.

По состоянию на 8:40 мск:

· NIKKEI 225 - 27811,45 п. (-0,77%),

· Hang Seng - 21998,16 п. (-1,05%),

· Shanghai Composite - 3256,14 п. (-0,32%).

Администрация США формирует почву для новых рекордов нефти

· Поскольку ОПЕК+ отказывается активно наращивать добычу на фоне дорогой нефти, страны ОЭСР вновь решили прибегнуть к продажи нефти из стратегических резервов. Ожидается, что в четверг президент США Джо Байден поделится деталями плана по снижению цен. В частности, предполагается выделить до 180 млн бар. из резервов США в течение нескольких месяцев. Пожалуй, что с позиции рынка это довольно сильный аргумент на снижение котировок в краткосрочной перспективе. Однако на среднесрочном горизонте подобные меры могут спровоцировать повышение цены нефти до исторических рекордов. МЭА в пятницу проведёт экстренное заседание по сложившейся ситуации.

· Накануне котировки нефти существенно выросли на фоне сокращения запасов в США. Согласно данным Минэнерго, на неделе до 25 марта американские коммерческие запасы нефти упали на 3,4 млн бар. Запасы бензина выросли на 0,8 млн бар., а дистиллятов на 1,4 млн бар. Стратегические резервы сократились на 3,0 млн бар. до 568,3 млн бар., что является минимальным значением с начала 2002 года. Добыча в США выросла на 100 тыс. бар. до 11,7 млн бар. в сутки. Таким образом, тенденция сокращения запасов сохраняется и вряд ли продажи из резервов помогут в долгосрочной перспективе. Уже сегодня резервы покрывают менее 30 дней потребления в США. При любой форс-мажорной ситуации рынок будет испытывать ещё более высокую нервозность.

По состоянию на 9:00 мск:

· Brent - $106,83 (-4,14%),

· WTI - $102,28 (-5,14%),

· Алюминий - $3525 (-0,73%),

· Золото - $1927,2 (-0,61%),

· Медь - $10404,75 (-0,65%),

· Палладий - $2248,5 (+0,24%).